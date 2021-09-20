بيقلد أصوات الفنانين.. حماصة 19 سنة يبهر رواد السوشال ميديا.. فيديو

اكتشف موهبته صدفة وهي يمزح مع أصدقائه وأقاربه ويحاول أن يعمل بيهم المقالب الششبابية بتغير نبرة صوته الي أحد الفنانين المشاهير، بالإضافة الي أن كان يقلد صوت والده في المنزل ، كما أنه يعد من ممثلي مسرح الهواة بفرق وسط البلد وهو الشاب "محمد حسن" الشهير بحماصة ذات العمر 19 عاما، طالب في كلية التجارة .

وفي حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قال أنه يهوي المسرح وتقليد الأصوات منذ حوالي ثلاث سنوات بعد أن قلد صوت الفنان "علي ربيع " وسمعه أصدقائه وشجعوا أن يستكمل العمل علي صوته حتي يصل الي تقليد جميع أصوات الفنانين .

وأشار"حماصة" الي رفض والدتع التام لهذع الموهبة خوفاً عليع ولكن والدع كان دائما بجانبه يشجعه ويدعمع ويساعدع في تمارين الصوت إيماناً بموهبتة التي يتمني أن تصل الي كل العالم حتي يصبح ممثلا ومقلدا مشهورا معروفا بين الناس وليس فقط بين رواد السوشيال ميديا.

ونوه "حماصة" أن في بداية الطريق سخر منه أصدقاؤه ثم في النهاية وبعدما أصبح من مشاهير براامج التواصل الإجتماعي "التيك توك" والفيس بوك" والانستجرام" ساندوا ووقفوا بجانبهم ثم غيروا رايهم عن وحاولوا أن يعلمهم.

وأكد" محمد حسن " علي أنه بدأ في كورسات تدريبة للشباب الهواية والتي تتمني أن تصل بموهبتها الي العالم ،متمنياً أن تصل موهبته الي العالم أجمع ويصبح صاحب أكبر برنامج لتقليد المشاهير.