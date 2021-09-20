الجهاد الإسلامي توجه رسالة عاجلة للأسرى الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، رسالة خاصة إلى الأسرى الـ 6 الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي، قبل أن يتم إعادة اعتقالهم مجددا.

وقال النخالة في رسالته التي نشرها موقع فلسطين اليوم، إلى الأسرى الستة الذين أطلق عليهم كتيبة جنين، في إشارة إلى أنهم جميعا من المدينة الواقعة شمالي الضفة الغربية.

وقال النخالة: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم، لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة".

وقال مخاطبا الأسرى المعاد اعتقالهم: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم، كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه"، متابعا بقوله: "ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال".

وأكد النخالة أن الأسرى الستة فعلوا ما بوسعهم وكانوا بذلك "رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".

وشدد الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي"، على العمل من أجل تحرير "كتيبة جنين" قائلا: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".

وتوعد النخالة إسرائيل بمعركة جديدة، مضيفا "سنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان".