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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذو القدم الذهبية.. أطفال الدرب الأحمر يواجهون التنمر بعرض مسرحي

أطفال الدرب الأحمر
أطفال الدرب الأحمر يواجهون التنمر بعرض مسرحي

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، اليوم الاثنين،ويقدمه الإعلاميان حسام حداد و جومانا ماهر تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان ذو القدم الذهبية..أطفال الدرب الأحمر يواجهون التنمر بعرض مسرحي.


وقالت هالة توكل المسئولة عن هذا العرض المسرحي،إن الفكرة نالت إعجابها للغاية خاصة بعد ان نقلوا بيت شعبي لسنتر فني، واصبح لهم متنفس دائمًا لإخراج طاقتهم به.


ومن جانبها قالت إحدى منظمات العرض المسرحي،إنهم يقومون بعمل ورش للأهالي، موضحة أن الهدف من ذلك زيادة رفع الوعي فى المنطقة والانتماء.


وأكدت إحدى السيدات،على أن الفكرة رائعة جدًا لإخراج طاقة هؤلاء الأطفال فى شىء مفيد بدلًا من الجلوس دائمًا أمام ألعاب الهواتف والتي تجعلهم منعزلين عن العالم الخارجي.

صباح الخير يا مصر الدرب الاحمر مسرح أولياء الأمور العرض المسرحي أطفال

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