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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشاعر مصطفى ناصر: أغنية على عينى حصدت 11 مليون مشاهدة على يوتيوب

الشاعر مصطفى ناصر
الشاعر مصطفى ناصر

قال الشاعر مصطفى ناصر، إنه قام بكتابة العديد من الاغاني للفنان أحمد كامل، بداية من أغنية قصاد بابك، و 9 أيام بمسلسل البرنس، وغيرها من الاغانى أحدثهم "على عينى".

وأضاف “ ناصر”، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أغنية على عينى حصدت ملايين من المشاهدة على اليوتيوب تصل إلى 11 مليون مشاهدة تقريباً.

وأشار الشاعر مصطفى ناصر،إلى أنه يحرص على مراقبة التجارب الحياتية للناس، والجيل الشبابى بالتحديد حتى يصل إلى كلمات تجذب انتباهه وتنال إعجابهم.

وتصدرت أغنية “على عيني” للفنان الشاب أحمد كامل، تريند رقم 1 بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” متفوقاً على كل من محمد رمضان وأنغام وأحمد سعد وحسن أبو الروس.

كما تجاوزت الأغنية المليون مشاهدة وفي طريحها للـ 2 مليون عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

تقول كلمات الأغنية: ""انا كداب .. انا مانستش .. فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش  .. ومهما بغني لغيابك وللنسيان 
رجوعك غنوة لسة ف قلبي ماتغنتش .. اشوفك فين .. وحشتيني  .. غيابك مش وجع هيروح .. ده شوك ماشي فـ شراييني
بقيت ماكرهش سيرة الموت  .. عشان انا مت فعلا لما نسيتيني".

أحمد كامل أغنية قصاد بابك مسلسل البرنس على عيني صباح البلد الشاعر مصطفى ناصر

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