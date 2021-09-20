يجوز يامولانا.. كيف اعترض مرتضى منصور على فتوى « التبرع للزمالك » وما أدلته ؟

حالة من الجدل الثائر خلال الفترة الماضية، بسبب فتح باب التبرع لمساعدة نادي الزمالك في أزمته المالية الحاضرة.

وعلى الرغم من مناشدة الزمالك الرسمية للجمهور بالتبرع، غير أن القصة اخذت بُعدًا دينيًا واجتماعيًا آخر بعد فتاوى تحريم التبرع للزمالك، وكذلك مناشدة من يملك ذلك بالتبرع للأيتام والمرضى والجمعيات الخيرية من باب أولى.

تبرعات بـ الملايين في خزينة الزمالك

منذ بداية حملة التبرعات، أعلن حسين لبيب أن مشجعي الزمالك في كل ربوع مصر تبرعوا بمبلغ 5 مليون جنيه لإنقاذ النادي، ولا زالت التبرعات مستمرة وحساب النادي يستقبل مساهمات المشجعين من أجل سد مديونية النادي وصرف مستحقات اللاعبين والتجديد للمغربي أشرف بن شرقي.

كما تبرع رجل الأعمال ممدوح عباس بـ 3 مليون للنادي، و100 ألف جنيه لكل لاعب وصرف مستحقات الجهاز الفني والإداري والطبي.

وتداول مشجعي الزمالك أنباء عن تبرع رجل أعمال بنصف مليون جنيه للنادي، وكذلك صورة لإيصال تبرع من مشجع زملكاوي مجهول بنصف مليون أخرى.

كما ترددت أنباء عن تبرع رجل أعمال آخر، بعشرة ملايين جنيه لدعم الفريق في كبوته المالية الحالية.

التبرع للزمالك حرام شرعًا

الشيخ أحمد كريمة، خرج بفتوى حاسمة بعد السؤال عن جواز التبرع لنادي الزمالك أو الأندية الرياضية وكرة القدم بشكل عام، حيث قال إن هذا الأمر لايجوز.

وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "أمر غريب وعجيب، ومستشفى أطفال أبو الريش أولى".

وقال "أحمد كريمة" خلال لقائه على القناة الحدث اليوم ، إن الآية في سورة التوبة واضحة في مصارف الزكاة، مستشهدا بأية من بالقرآن الكريم : "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضاف أحمد كريمة، أن هذه 8 مصارف التي يجب أن يتوجه إليها الزكاة والصدقات، متابعا:" ما نراه أمر غريب وعجيب وانا لا انسب إلى نادي معين، وهذا لا شأن لي لأنه لا قامتنا ولا قيمتنا، وهذا ليس دورنا أن نتطرق إلى هذا الأمر".

مرتضى منصور: يجوز يا مولانا

المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، اعترض على فتوى الشيخ أحمد كريمة بشأن عدم جواز التبرع، قائلا من خلال فيديو عبر صفحته الشخصية: التبرع للزمالك يججوز يا مولانا.

وقال مرتضى منصور، إنه شعر أن الشيخ أحمد كريمة متكبر على الرياضة، لكن في الحقيقة كل بيت فيه أهلاوي وزملكاوي، ولا مانع من التبرع للزمالك لو كان هناك فائضًا من المال بعد إخراج الزكاة والتبرع للمستشفيات والجمعيات الخيرية، فلا مانع من التبرع للزمالك.