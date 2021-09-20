لمحبي السيارات العائلية .. 5 سيارات موديل 2021 في عمان | صور

يرغب الكثير في اقتناء سيارة تحمل موديل العام 2021، ومن بين التصميمات المختلفة و الفئات المتنوعة، تقدم كبرى شركات تصنيع السيارات باقة من السيارات العائلية والتي تتسم بالرحابة، ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات عائلية داخل السوق العماني لـ موديلات 2021.

1 – ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021

تأتي السيارة بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3500 سي سي، بقوة 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 303 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 243 حصانا، و 327 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4.385 متر، و عرض يبلغ 1.875 متر، و 1.850 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.560 متر، ومساحة تخزين تسع لـ 500 لتر، بينما تأتي الفئة الاكبر صاحبة الـ 7 مقاعد بنسبة طول بلغت 4.900 متر، و بعرض يقدر بـ 1.875 متر، و ارتفاع يبلغ 1.870 متر، بالاضافة غلى قاعدة عجلات بطول 2.780 متر، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1081 لتر.

وتبدأ اسعار السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 داخل السوق العماني من 13.995 ريال حتى 18.195 ريال.

2 - ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021

زودت السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 بمحرك سداسي الاسطوانات 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 285 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الجر الكلي للعجلات، بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 182 كيلومتر/ساعة، مع قوة تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية.

وترتكز السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 عبى عجلات رياضية قياس 18 بوصة، مع قاعدة عجلات بطول 2.800 متر، و طول هيكلي يقدر بـ 4.785 متر، وعرض يقدر بـ 1.815 متر، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ونوافذ كهربائية، وشبك امامي مطلي بالكروم.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت موديل 2021 داخل السوق العماني من 13.495 ريال إلى 16.695 ريال.

3 - جي إم سي تيران دينالي موديل 2021

تستمد جي إم سي تيران دينالي موديل 2021 قوتها من محرك 3000 سي سي مكون من 6 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 301 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 369 نيوتن/متر، مع قوة دفع كلي للعجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي، وتصل السيارة إلى سرعة قوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، وقوة تسارع من وضع السكون حتى تصل إلى 100 كم/ساعة في غضون 7.8 ثانية.

ودعمت السيارة جي إم سي تيران دينالي موديل 2021 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، ومستشعرات ركن، و كاميرا خلفية، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، مع مقود حركة مالتي فانكشن.

ويبلغ سعر السيارة جي إم سي تيران دينالي موديل 2021 داخل السوق العماني بقيمة قدرها 14.200 ريال.

4 – رينو داستر موديل 2021

زودت السيارة رينو داستر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، بقوة 115 حصان، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر منظومة الدفع الكلي سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 135 حصانا، وعزم اقصى للدوران 195 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 خلال 11.5 ثانية.

وتأتي السيارة رينو داستر موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.341 متر، و وعرض يقدر بـ 1.804 متر، وارتفاع يقدر بـ 1.693 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.676 متر، بينما تأتي باطارات رياضية 17 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين، و مصابيح LED خلفية، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 414 لتر.

وتبدأ اسعار السيارة رينو داستر موديل 2021 من 4.500 ريال عماني وحتى 7.100 ريال.

5 - فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021

حصلت السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 على محرك 4 سليندر سعة 2000 سي سي، بقوة 235 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، كما دعمت بمحرك اعلى تجهيز بسعة 3600 سي سي 6 سليندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 276 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، مع قوة تسارع من نقطة السكون حتى تصل إلى 100 كم خلال فترة زمنية تستغرق 8 ثوان.

وترتكز السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مع قاغدة عجلات بطول 2.979 متر، مع مقابض ابواب من الكروم، و اضاءة LED، و شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة يبلغ قياسها 8 بوصة، ونظام صوتي و ترفيهي يصل إلى 12 مكبر صوتي.

ويتراوح سعر السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2021 من 10.995 ريال إلى 18 الف ريال عماني.