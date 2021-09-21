نشرة الرياضة| تجديد عقد علي معلول.. غرامة جديدة على الزمالك..تشكيل السوبر المصري

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21-9-2021 عددا من الأخبار الرياضية المهمة على مستوى الساحة المصرية والعالمية، نرصدها لكم كالتالي:

وائل جمعة: مصطفى محمد أخطأ.. وسنحسم مصير شارة قيادة المنتخب.. فيديو

قال وائل جمعة، مدير منتخب مصر، إنه يتمنى أن يكون الجهاز الفني الجديد للفراعنة على قدر طموحات الجماهير المصرية.

بشرى لجماهير الأهلي.. تجديد عقد معلول لموسمين والإعلان بعد السوبر

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي نجحت في التوصل لاتفاق مع التونسي علي معلول نجم دفاع الفريق بخصوص تجديد عقده، ومن المقرر ان يتم الاعلان بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي.



الأهلي يوافق على طلب محمد محمود ويرفض إعارته

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي وافقت على طلب محمد محمود لاعب وسط الفريق بالاستمرار مع الفريق ورفض عروض الإعارة التي تلقاها مؤخرا.



وقت إضافي حال انتهاء الزمن الأصلي لمباراة السوبر بالتعادل

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن في حال التعادل غدًا في مباراة السوبر المحلي بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش سيتجه اللقاء للوقت الإضافي.



بسبب محمد إبراهيم.. تغريم الزمالك مليونا و200 ألف دولار لصالح مارتيمو البرتغالي

أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن الزمالك يواجه مشكلة كبيرة، بسبب قضية نادي مارتيمو البرتغالي ومحمد إبراهيم لاعب الفريق السابق.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في السوبر المصري.. تعرف عليه

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الأهلي سيلتقي اليوم الثلاثاء مع طلائع الجيش على لقب كأس السوبر المصري.

أحمد مجاهد: أخطرنا الفيفا بعقد جمعية عمومية طارئة

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته لإدارة اتحاد الكرة أنه تم إطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 سبتمبر لتعديل بعض بنود اللائحة .

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 21-9-2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها على المستوى المحلى، بطولة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.. أما على المستوي العالمي؛ فيلعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضد نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.