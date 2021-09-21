حفلات غنائية وموسيقى روحية.. تعرف على أهم الفعاليات الثقافية والفنية اليوم

يقدم موقع صدي البلد أهم الحفلات والفعاليات الثقافية المقرر إقامتها اليوم لتسهيل البحث على القارئ.



دار الأوبرا

نادي السينما الساعة ٨ مساء بمسرح دمنهور

مهرجان ايزيس لمسرح المرأة الساعة ٨ مساء على المسرح المكشوف

صندوق التنمية الثقافية

عرض مسرحية " راشومون"، يشارك فى بطولة العرض خريجو ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدى وإشراف خالد جلال.

7:30 am

مركز ابداع القاهرة





المعرض الدائم لمنتجات المركـز (الخزف- نحاس- خيامية- حلى- نجارة)

12:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط





مشروع Semicolon بالتعاون مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية ويهدف لتطوير مهارات الشباب في مجال البرمجيات لتأهيلهم لسوق العمل

10:00 am

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





ورشة حكي رحمة محجوب

11:00 am

مركز ابداع الطفل ببيت العينى





ورشة منتخب مدرسة الانشاد الديني والابتهال للمنشد الشيخ / محمود التهامي

2:00 pm

مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز





مبادرة صنايعية مصر لتدريب الشباب على الحرف التراثية

3:00 pm

مركز الحرف التقليدية بالفسطاط





ورشة إعداد الممثل والحكى وفنون المسرح تدريب المخرج أحمد زكريا

3:00 pm

مركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز





ورشة البيانو للكبار إشراف مي أحمد صلاح الدين ( مي شلبي )

4:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





ورشة أوركسترا الموهوبين إشراف كريم عبد العزيز

5:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية





نادى الحرية السينمائي إدارة الناقد محمد كمال مبارك ( + 16 )

6:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

محاضرات قسم الإخراج

6:00 pm

مركز ابداع القاهرة





ندوة العلاقة بين العمارة والتاريخ د/مها أبو بكر ا.د/أحمد راشد - د/خالد غريب - د/ مينا سمعان - ا.د/جمال عبد الرحيم

6:00 pm

بيت المعمار

منتدى الإبداع العلمي و التكنولوجي ندوة بعنوان " الأبعاد الجيو – اقتصادية لمبادرة غاز المتوسط " المتحدث م/ أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين المصرية وزير البترول والثروة المعدنية ( سابقا ) تقديم د.م / حسن لطفي

6:30 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ساقية الصاوي

فويس باند الساعة ٧:٣٠ مساء في مسرح النهر

مهرجان سماع للإنشاد الدولي والموسيقى الروحية

فرقة (صدى الشام) سوريا، و(الحضرة)، (كورال البابا شنودة) مصر، بالقلعة، (سلطان العارفين، سوريا، واليمن، (سماء المادحين) مصر، بقبة الغوري، (أنوار المصطفى) سوريا، ( النادي)، (الروضة) مصر، ساحة الهناجر، (نور النبي) ،(مولاي) مصر بحديقة الحرية، (راشيل للألحان القبطية) ، (أعلام المصطفى)، (الأبرار) مصر ببيت السناري، وتقام ورشة بمشاركة الدولة المختلفة برؤية فنية الفنان انتصار عبد الفتاح بمجمع الأديان.