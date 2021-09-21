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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مخاطر إدمان الأجهزة الإلكترونية وقبول الآخر في ندوة بثقافة الجيزة

صدى البلد

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة  الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

 

حيث نظمت مكتبة السلام الثقافية، محاضرة بعنوان "مخاطر إدمان الأجهزة الإلكترونية" تناولت خلالها مسؤولة النشاط الحديث عن أنواع الإدمان، وخاصة إدمان الأجهزة والألعاب الالكترونية، ومخاطرها على صحة الفرد وسلامة تفكيره وبقدرته على اتخاذ القرارات.

 

بالإضافة إلى ورشة حكي لقصة "عيد الميلاد" تأليف رشا حسين، بجانب مسابقة في المعلومات العامة حول تاريخ مصر القديمة، بينما عقدت مكتبة كفر حكيم الثقافية دائرة حوار بعنوان "تقبل الرأي والرأي الآخر" دارت حول أهمية قبول آراء الآخرين، وحرية التعبير عن الأفكار والمعتقدات، وأثر ذلك على أمن واستقرار المجتمعات.

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وأقام بيت ثقافة المناجم  ورشة حكى بعنوان "التنمر وأنواعه" تناول خلالها مسؤل النشاط تعريف مفهوم التنمر وأنواعه وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وأدار بيت ثقافة أوسيم حوار مع الرواد حول "دور الشباب في بناء المجتمع"، دار حول الحوار المجتمعى والهدف منه، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي فى تبادل الآراء.

 

وكذلك أهمية الاطلاع على الثقافات الأخرى مع الاحتفاظ بالهوية، فيما عقد بيت ثقافة صفط اللبن محاضرة بعنوان "المواطنة وتنمية الوعي السياسي للنشئ"، أوضح خلالها مسؤل النشاط مفهوم قيم المواطنة الصالحة، والانتماء للوطن وأهميته في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

 

وعقدت مكتبة ساقية مكي الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة الصحية أسلوب حياة" حاضرتها د. أماني أحمد العجمي، والتي تحدثت عن أهمية الوعي الصحي، واتباع نظام غذائي سليم لتقوية جهاز المناعة والتصدي للأمراض المعدية، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالأقواز ورشة حكى تناولت الإجراءات الاحترازية الواجب انخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وقدمت مكتبة الشيخ زايد الثقافية ورشة رسم للتعبير عن قاع البحار، بجانب ورشة تشكيل بخيوط الصوف لعمل فراشة، كما أقامت مكتبة سقارة ورشة فنون تشكيلية للتعبير عن المناظر الطبيعة، بينما أقامت مكتبة الطلبة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "العودة للمدارس"، كما نفذ بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الريف المصرى".

 

 بينما نظم قصر ثقافة الجيزة ورشة فنية لتعليم الرسم باستخدام الألوان المائية، وورشة لتعليم رسم البورتريه، بالإضافة إلى  ورش التدريب على" الباليه والفيولينة".

 

وناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب بعنوان "علم إبنك كيف يعلم نفسه" تأليف كمال زاخر، الذي يدور حول اهمية توفير اكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف لأبنائنا وخاصة عن الطبيعة والمجتمع الذي يعيش فيه متدرجا من البيئة المحلية الي العالم والكون تبعا لمراحل النمو التي يمر بها.

ثقافة الجيزة ثقافة أنواع الإدمان شمال الصعيد الثقافي فيروس كورونا

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