أسامة ربيع: مصر فى مركز متقدم بين الدول فى مختلف القطاعات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إننا نستدعى بالذاكرة تلك اللحظات الخالدة لافتتاح قناة السويس الجديدة قاطرة المشروعات التنموية التى أنجزت خلال عام واحد.

وأضاف الفريق أسامة ربيع ، خلال كلمة المذاعة اليوم ، أن هذه المرحلة يشهد المواطنون جديدا يضاف إليهم مع غشراقة كل صباح حتى أصبح من الصعب على المراقبين والمتابعين أن يراقبوا ما تم إنجازه.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن كل هذه الإنجازات يشهد لها العالم أجمع، وترصده المؤسسات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتخصصة والتى بدت تضع مصر فى مركز متقدم بين الدول التى تحقق معدلات كبيرة ترقى لمستوى التقدم والنمو فى مختلف القطاعات.