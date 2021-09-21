ضبط مصنع للملابس الجاهزة بدون ترخيص بالقاهرة.. صور

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية وإدارة المنشآت الصناعية والتجارية بدون ترخيص وجرائم الغش التجارى.

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

Capture

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية لماركات عالمية " مقلدة " ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعثر بداخل المخزن على (1380 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها- 1000 إستيكر- 13 أداة تصنيع مختلفة.

بمواجهته إعترف لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.