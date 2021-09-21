أعراض نقص فيتامين د.. أطعمة تحتوى عليه

أعراض نقص فيتامين د، يعتبر فيتامين د ضروريًا لصحتنا، ويتم إنتاجه في الغالب في الجلد عن طريق التعرض لأشعة الشمس غالبًا ما تكون أعراض نقص فيتامين (د) غامضة جدًا.

ففي حالات نقص فيتامين ( د ) الأكثر شدة ، يمكن أن تتطور حالة لين العظام ، مما يؤدي إلى ألم شديد وضعف. قد يتسبب ضعف العضلات في قيام الشخص بالمشي بنمط متمايل ، وفقًا لمعلومات المريض.

أعراض نقص فيتامين د

ويضيف الموقع أن الشخص الذي يعاني من نقص حاد في فيتامين (د) قد يجد صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الأرض أو الكرسي المنخفض قد تشعر العظام أيضًا بالألم إلى الضغط المعتدل. يميل هذا إلى أن يكون أكثر وضوحًا في الضلوع أو عظام الساق.



على سبيل المثال ، قد يشكو شخص بالغ يعاني من نقص الفيتامينات "من التعب العام والأوجاع والآلام الغامضة والشعور العام بأنه ليس على ما يرام" ، وفقًا للموقع.



يعمل فيتامين أشعة الشمس على المساعدة في تنظيم كمية الكالسيوم في الجسم.

على الرغم من أنه يُعرف بفيتامين أشعة الشمس ، إلا أن بعض الأطعمة تحتوي على فيتامين د.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي الأسماك الزيتية ، وكذلك صفار البيض واللحوم الحمراء والكبد.

في المملكة المتحدة ، لا يعتبر حليب الأبقار عمومًا مصدرًا جيدًا لفيتامين (د) لأنه غير محصن ، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى.

الكالسيوم والفوسفات ضروريان للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر تقريبًا ، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على إنتاج كل فيتامين د الذي يحتاجونه من أشعة الشمس خلال فصلي الخريف والشتاء ، تحتاج إلى الحصول على فيتامين د من نظامك الغذائي لأن الشمس ليست قوية بما يكفي ليصنع الجسم فيتامين د.

مصدر آخر لفيتامين د هو المكملات الغذائية

كانت هناك بعض التقارير حول تقليل فيتامين (د) من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

لكن NHS تنص على أنه لا يوجد حاليًا دليل كافٍ لدعم تناول فيتامين D فقط للوقاية من COVID أو علاجه.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إذا كنت لا تزال تقضي وقتًا في الداخل أكثر من المعتاد في الربيع والصيف ، فيجب أن تتناول 10 ميكروغرامات من فيتامين د يوميًا للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك" .

توصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأن يتناول البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربعة أعوام مكملًا يوميًا يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين (د) إذا لم يكونوا غالبًا في الهواء الطلق أو يميلون عادةً إلى ارتداء الملابس التي تغطي معظم بشرتهم في الخارج.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) على مدى فترة زمنية طويلة إلى زيادة الكالسيوم في الجسم.

يعاني بعض الأشخاص من حالات طبية تعني أنهم قد لا يتمكنون من تناول هذا القدر بأمان. إذا كنت في شك ، يجب عليك استشارة طبيبك إذا اخترت تناول مكملات فيتامين (د) ، فستكون 10 ميكروغرام يوميًا كافية لمعظم الناس لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .