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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تعزي مصر وشعبها في وفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة تعازيها للشعب المصري عقب وفاة المشير محمد حسين طنطاوي صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاماً، من خلال حساباتها الرسمية على منصتي تويتر وإنستجرام.

جاء نص النعي على تويتر وإنستجرام كالتالي:" تتقدم السفارة الأمريكية بخالص العزاء لحكومة وشعب مصر في وفاة المشير طنطاوي. ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية الاستراتيجية ".

 

 

أعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق .

وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق. 

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري ، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

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