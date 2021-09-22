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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو القادم Oppo A55 4G

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف أوبو القادم Oppo A55 4G

كشفت شركة أوبو الصينية عن إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص من فئة الهواتف المتوسطة بتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G، حيث سيتم إصداره تحت اسم Oppo A55 4G، ومن المقرر أن يتم إطلاقه قريبا. 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Oppo A55 4G قد تم رصده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، كما حصل على شهادة NCC في تايوان. 

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وسيأتي هاتف أوبو Oppo A55  بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، والتي تأتي بدقة 720 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى نوتش صغير، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وسيقدم هاتف أوبو Oppo A55 كاميرا ثلاثية خلفية، تأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، مع عدسة أحادية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو، والتي تأتي بدقة 20 ميجابكسل، مع فلاش LED . 


وسيعمل هاتف أوبو Oppo A55 ، بمعالج من إنتاج شركة ميديا تك، من نوع Helio G ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11. 


وسيحتوى هاتف أوبو Oppo A55 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS، كما يحتوي الهاتف على مقبس سماعة الرأس، ، مع تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط. 

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