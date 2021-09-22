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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هتك عرضها وكشف عورتها.. المحكمة تصدر حكمها بالحبس مع إيقاف التنفيذ.. اعرف السبب

أرشيفية
أرشيفية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، حكمها بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بهتك عرض فتاة بالدرب الأحمر.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.


وكشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها "أميرة. ط" والتي لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها، بغير قوة أو تهديد بأن استطالت يده إلى مواطن عفتها كاشفاً عورتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة في التحقيقات وصمم على اعترافه في جلسة المحاكمة وأنها زوجته عرفيا، ومثل والد المجني عليها أمام هيئة المحكمة وشهد بأنه تم زواج المجني عليها بالمتهم بموجب عقد زواج عرفي، وذلك لعدم بلوغها سن الزواج الرسمي.

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وأكد والد الفتاة تصالحه مع المتهم ووالده والدفاع الحاضر مع المتهم التمس براءته تأسيسا على الدفع بانتقاء أركان جريمة هتك العرض لتوافر عنصر الرضا من قبل المجني عليها ولمثول والد المجني عليها وإقراره بالتصالح والتنازل عن الدعوى الجنائية قبل المتهم لوجود رابطة الزوجية بينهما، وقدم حافظة مستندات طويت في صورة ضوئية من عقد زواج عرفي وتذكرة دخول المجني عليها المستشفى لكونها حاملا.


ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

محكمة جنايات القاهرة الدرب الاحمر هتك عرض فتاة بالدرب الاحمر

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