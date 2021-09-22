هتك عرضها وكشف عورتها.. المحكمة تصدر حكمها بالحبس مع إيقاف التنفيذ.. اعرف السبب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، حكمها بمعاقبة متهم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بهتك عرض فتاة بالدرب الأحمر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها "أميرة. ط" والتي لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها، بغير قوة أو تهديد بأن استطالت يده إلى مواطن عفتها كاشفاً عورتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واعترف المتهم بارتكاب الجريمة في التحقيقات وصمم على اعترافه في جلسة المحاكمة وأنها زوجته عرفيا، ومثل والد المجني عليها أمام هيئة المحكمة وشهد بأنه تم زواج المجني عليها بالمتهم بموجب عقد زواج عرفي، وذلك لعدم بلوغها سن الزواج الرسمي.
وأكد والد الفتاة تصالحه مع المتهم ووالده والدفاع الحاضر مع المتهم التمس براءته تأسيسا على الدفع بانتقاء أركان جريمة هتك العرض لتوافر عنصر الرضا من قبل المجني عليها ولمثول والد المجني عليها وإقراره بالتصالح والتنازل عن الدعوى الجنائية قبل المتهم لوجود رابطة الزوجية بينهما، وقدم حافظة مستندات طويت في صورة ضوئية من عقد زواج عرفي وتذكرة دخول المجني عليها المستشفى لكونها حاملا.
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.