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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

١٢ لاعبا.. صفقات طلائع الجيش بطل السوبر المصري استعدادا للدوري الجديد

صدى البلد

نجح فريق طلائع الجيش فى أبرام 12 صفقة لضم اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي إستعدادا للدورى الممتاز المقرر انطلاقه يوم ٢٥ اكتوبر القادم.

 

جاءت صفقات فريق طلائع الجيش على النحو التالي:

ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا

محمد جابر من المصري

كازادي كاسونجو من المصري

محمد الصباحي من الاتحاد (إعارة)

محمد أنور من الاتحاد

عبد الرحمن شيكا من الإنتاج الحربى

أحمد عفيفي من الإنتاج الحربي

محمد علي الجويني من الصفاقسي

كريم عمير من بوردو الفرنسي

رمزي مدحت من وادي دجلة

عمر جابر من بيراميدز (إعارة)

كريم الطيب من بيراميدز (إعارة)

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

ونجح عبدالحميد بسيوني مدرب الطلائع فى التتويج بلقب السوبر المصري مرتين مساعدا ومديرا فنيا.

 

وساهم عبدالحميد بسيوني فى اقتناص لقب السوبر المصري كمدرب مساعد رفقة طارق العشري في فوز حرس الحدود على الأهلي بكأس السوبر المصري 2009 بالفوز بنتيجة 2-0.

 

ونجح عبدالحميد بسيوني فى التتويج بلقب السوبر المصري أمس الثلاثاء على حساب الاهلي كمدير فنيا لفريق طلائع الجيش.

 

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة  ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى  لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع  وحسن مجدي.

 

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط

وأهدر كلا من بدر بنون وقفشة  ومحمد شريف  للأهلي  وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش.


ملخص الشوط الأول

وسدد محمد مجدي قفشة، كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدي من محمد بسام حارس طلائع الجيش بثبات فى الدقيقة 6 ، قبل أن يرد عليه محمد ناصف بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي.

كما سدد حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مهدها إلى طاهر محمد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بـ عبد الرحمن شيكا الجناح الأيسر لفريق طلائع الجيش ، وذلك فى الدقيقة 23 من زمن المباراة .

ورد لاعبو طلائع الجيش فى الدقيقة 25 بكرة مقوسة من مخالفة على حدود منطقة الجزا عن طريق مهند لاشين أبعدها أيمن أشرف لاعب الأهلي، ومن ثم أصيب بعد تدخل قوي مع زميله الشناوي، وتوقف اللعب.

وفى الدقيقة 35 تسديدة من  حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بـ خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش، وتحولت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيسر أرسلها الشحات عرضية شتتها محمد ناصف بنجاح.

وفى الدقيقة 41 علي معلول يرسل كرة عرضية مرت من أمام محمد شريف مهاجم الأهلي بغرابة شديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية عن طريق علي معلول أبعدها حارس مرمى طلائع الجيش.

وأهدر محمد شريف 45 من زمن المباراة فرصة محققة ، بعد هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة رائعة من السولية إلى محمد شريف الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني 

شهدت  52 تسديدة من عبد الرحمن شيكا  لاعب طلائع الجيش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومن ثم شتتها علي معلول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية من أحمد سمير شتتها الدفاع بنجاح.

وفى الدقيقة 54 مرر أفشة إلى علي معلول كرة طولية أرسلها التونسي الدولي كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء إلى محمد شريف مهاجم الأهلي سددها بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 73 تبادل للكرة رائع بين لاعبي الأهلي بين الشحات وميكيسون وأفشة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من أفشة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها  محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وسدد  حسين الشحات تصويبة قوية  من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش ببراعة فى الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ولم يظهر لويس ميكيسوني صفقة الأهلي الجديد بالشكل المنتظر من جماهير المارد الأحمر حيث لم يسدد سوى تسديدتين كلاهما كانا أعلى مرمى حارس طلائع الجيش محمد بسام.

وظلت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بلا أي خطورة على مرمى الفريقين ليفرض طلائع الجيش التعادل السلبي على النادي الاهلي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لتحديد بطل السوبر المصري 2019-2020.

عمر جابر الانتاج الحربى وادي دجلة سيراميكا كليوباترا محمد مجدي قفشة محمد الشناوي نادي طلائع الجيش

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