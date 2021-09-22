طريقة تسوية المانجو الخضراء كالمحترفين بخطوات سهلة وبسيطة

يبحث عدد كبير من النساء عن طريقة تسوية المانجو الخضراء حتى تصبح مثل الناضجة دون أن تتلف أو يتغير مذاقها حيث أنهن قد يفاجئن ببعض الثمار الخضراء غير مكتملة النضج في كمية المانجو التى تم شرائها .

وما يجعل النساء يبحثن عن طريقة تسوية المانجو الخضراء أنه عند حفظها فى الثلاجة لا يتغير لونها للنضج ولا تصبح مثل المانجو العادية وذلك لأن المانجو الخضراء مذاقها ليس جيدا وبه الكثير من الحموضة “ مذاقها حادق ” ويصعب اكلها أو استخدامها في أصناف الحلويات المختلفة.

وتتضمن طريقة تسوية المانجو الخضراء مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التى تستطيع أى ربة منزل عملها بسهولة.

ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة تسوية المانجو الخضراء لأن مذاق هذا النوع من المانجو ليس طيبا بما يكفي مما يجعل الأفراد يرغبن فى تناول المانجو مكتملة النضج.

نقدم لكم طريقة تسوية المانجو الخضراء وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mangoes”

فإذا وجدت أن المانجو الخاص بك ليس ناضجًا بدرجة كافية ، فقم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة بين 18-22 درجة مئوية وبعيدًا عن الشمس لبضعة أيام حتى تنضج الفاكهة.

يساعد تخزين المانجو الخضراء في كيس ورقي لبضعة أيام وعند تخزين المانجو بشكل صحيح ، يجب أن تكون مدة صلاحية المانجو حوالي أسبوع ، وبينما لن تنضج المانجو في الثلاجة ، يمكن حفظها مبردة هناك بمجرد نضجها ، أو يمكن تجميدها أو تجفيفها أو طهيها في شراب أو هرسها، وللحصول على أفضل طعم للمانجو ، اتبع نصائح التخزين البسيطة التالية:

لا يجب تبريد المانجو الخضراء حتى تنضج

يمكن تخزين المانجو الناضج تمامًا في الثلاجة لبضعة أيام

لا تقم أبدًا بتخزين المانجو في أكياس بلاستيكية فالمانجو يحتاج إلى الهواء

بعد ذلك يمكنك استخدام هذه المانجو تماما مثل الأنواع الأخرى مثل سواء أكلها طازجة أو استعمالها في إعداد العصير والتورتة والجاتوه والآيس كريم وكافة الاكلات التى يدخل فى اعدادها وصناعتها المانجو كما يمكن تخزينها فى الفريزر لفترة طويلة لحين الرغبة فى استخدامها بنفس الطرق التى يتم من خلالها تخزين المانجو العادية.