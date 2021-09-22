استعدادا للعام الدراسي.. كيف تعلم الأطفال تنظيم الوقت؟

قالت الدكتورة اعتماد عبدالحميد، خبير نفسي وعلاقات اسرية، يعد تعليم الأطفال تنظيم الوقت من أصعب المهام التى تقع على عاتق الأب والأم ويجب أن يتم بالترغيب وليس الترهيب خاصة مع الأطفال الصغار.



وأوضحت "اعتماد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن من أهم الأشياء التى تمكن الاعل من تعليم الاطفال تنظيم الوقت بسهولة ويقبلون على تطبيقه خلال العام الدراسي هو ان يكون تنظيم الوقت أسلوب حياة أفراد الأسرة داخل البيت وليس أثناء العام الدراسة فقط.



مؤكدة أن هذه الطريقة هى أفضل خطة لزرع مفهوم تنظيم الوقت داخل الطفل وحينها لن يجد صعوبة فى تطبيق جدول المذاكرة الذي يضعونه بشكل كامل دون عناء .

وأشارت"اعتماد" إلى أهمية أن يتم وضع الجدول وفق احتيجات الطالب ومستوى استيعابه وتركيزه والمواد الصعبة والسهلة ولا بد من وضع فترة للراحة واخرى للترفيه حتى يتمكن الطالب من المواصلة في الدراسة والتعلم.

وشددت على الاباء ضرورة تحديد وقت معين لاستخدام السوشيال ميديا والموبايل وأن يكون ذلك تحت متابعة الاهل وإن كان من الأفضل الابتعاد عنهم قدر الامكان لأنها تسرق الوقت وتقلل مستوى انتباه الأطفال وتركيزهم فى الدراسة خاصة الأطفال ذو الأعمار الصغيرة .



نصحت "اعتماد " الأهل بضرورة الاهتمام بصحة الأطفال النفسية والجسدية لأن كلاهما يلعب دور كبير فى تحسين قدرة الطالب على التركيز والانتباه واستعاب المواد الدراسية بشكل اسرع وترفع قدراتهم على تنظيم الوقت مما يجعل ادائهم الدراسي أفضل بكثير هذا بالإضافة إلى واتباع العادات الصحية مثل النوم 8 ساعات في الليل وعدم النوم عقب تناول الطعام وممارسة الرياضة حتى وان كانت فى صورة بعض التمارين البسيطة.