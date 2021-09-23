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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. إطلاق قافلة طبية شاملة بقرى القليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان  محافظ القليوبية عن إطلاق قافلة طبية موسعة اليوم "الخميس" لعلاج المرضى غير القادرين بقري حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر.

 

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وقال المحافظ إن القافلة يتم إطلاقها تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالاشتراك مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والهيئة العامة للتأمين الصحي بإشراف جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة.

 

من جانبه أضاف الدكتور محمد شعبان، ان القافلة الطبية شملت تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضى غير القادرين في تخصصات " العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأطراف الصناعية" وذلك لإجراء الكشف الطبى على الاهالى وصرف العلاج بالمجان للحالات المرضية.


من ناحية أخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية يرافقه اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها في مجال الصحة والطرق، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال للانتهاء من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن لتدخل الخدمة وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.


بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزى، بتكلفة 283 مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و27 سرير عناية مركزة، إضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، ويبلغ عدد الأسرّة 205 سرير.


وأكد المحافظ أن العمل جاري  على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات المستشفى للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث بلغت نسبة التنفيذ 92%، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها، وذلك نهاية العام الجاري وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة ، وتأكد المحافظ من تركيب المصاعد ، ووجه بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي .


كما تفقد الهجان خلال الجولة مستشفى الحروق وهو أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، مشيرًا إلى أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة وسيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية نهاية الشهر الجاري والبدء في توريد وتركيب الأجهزة الشهر القادم.


وشدد المحافظ على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة في أقرب وقت ممكن . 


وخلال الجولة تفقد المحافظ نموذج من الأكشاك وعربة لتقديم الوجبات السريعة، تم تصميمها من قبل مجلس مدينة القناطر، وذلك لتوحيد شكل الأكشاك وعربات الطعام بالمدينة لتكون ذو شكل جمالي ،  حيث وجه المحافظ رئيس مدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب استشاري للأخذ بالرأي لعمل نماذج تليق بمدينة القناطر الخيرية . 


واختتم المحافظ جولته بتفقد المرحلة الثانية من أعمال تغطية ترعة الباسوسية ، التي تبلغ ١٠٠٠متر والتي يقوم بها الهيئة العربية للتصنيع من ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية بالعام الماضي  بتكلفة ٣٠ مليون جنيه ، علما بأن طول الطريق خمسة كيلو ومائتين تم الانتهاء من تغطية 400 متر طولى قامت بها شركة المراسي، وأعطي المحافظ تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق.

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