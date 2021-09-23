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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

صدى البلد

لم تكن حياة النجوم والمشاهير كما يظنها البعض، فهي تارة في فرح وتارة في حزن كسائر البشر بل أنهم قد يكونوا أكثر عرضة للابتزاز والتهديد بالقتل، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين تعرضوا للتهديد بالقتل سعاد حسني وإيناس الدغيدي وآيتن عامر. 

نجوم مهددون بالقتل 

كانت الفنانة آيتن عامر من النجوم الذين تم تهديد حياتهم، حيث أعلنت عبر حسابها بـ"فيسبوك" عن تلقيها رسائل تهديد من خارج مصر.

 

وكتبت آيتن عامر عبر “فيسبوك”: "هو انتوا مش قادرين تبعتولى رسايل التهديد من جوه مصر عشان عارفين إن ليها كبير وفيها قانون، فبتجيبوا أرقام من بره مصر تبعتولنا بيها رسايلكوا الهبلة دى!! طيب يلا بينا بقا".

 

وتابعت قائلة: "البلد دى بلد قانون واللى ماشي صح وليه حق حياخده لو كان عند مين، لا منصب بينفع ولا فلوس. صوت الحق عالى ومسموع وحتى لو عرفتوا تسكتوا شوية ناس تمامهم فلوس فى ٤ مش هتقدروا عليهم.. وكله هيبان الحق هيظهر هيظهر .. اللى معاه ربنا بيمشي على المايه".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أبرز النجوم الذين تم تهديدهم بالقتل من خلال الفيديوجراف التالي.

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