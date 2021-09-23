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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية يختتم دورات تدريبية عن التخاطب الشامل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

ينظم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز  البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبه تدريبية كامله لكل برنامج، اختبار في نهاية البرامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها

تقام الدورات التدريبية تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور زغلول عباس  عميد كلية الخدمة الإجتماعية، ومعالي الدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

يعقد خلال شهر سبتمبر دورة عن التخاطب الشامل المستوى المتقدم أيام ٢١ : ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١، ودورة إعداد المدربين TOT من ٢٦: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

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كما سيقدم المركز خلال شهر أكتوبر دورات عن التشخيص الشامل للتوحد أيام ٥: ٧ أكتوبر ٢٠٢١، دورة إعداد القيادات وبناء فرق العمل يومي ١٢، ١٣ أكتوبر ٢٠٢١، دورة السكرتارية التنفيذية من ١٩ : ٢١ أكتوبر ٢٠٢١.  

وعلي الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية.وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/289312548170100/posts/1266681390433206/

تنسيق الجامعات الثانوية العامة الدورات التدريبية جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم

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