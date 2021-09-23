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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمود ذكى: تكويد مستشفى 900900 الجامعى الجديد بطنطا بخطة مشروعات الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمود  ذكى رئيس جامعة طنطا  أنه تمت الموافقة علي تكويد وادراج مشروع مستشفي جامعة طنطا التعليمية بالمحلة الكبري (مستشفي٩٠٠٩٠٠) كأحد مشروعات الدولة القومية  لدعم أهلنا في وسط الدلتا وتعبيراً عن التقدير والمحبة لأهلنا في مدينة المحلة الكبري ومحافظة الغربية ، لتصبح مستشفي ٩٠٠٩٠٠ الحلم الذي يتحقق يوم بعد يوم منارة مضيئة لوسط الدلتا كأول مستشفي ذكي تم تصميمه طبقاً لاحدث منظومات تصميم المستشفيات عالمياً ليس فقط ليقدم خدماته الصحية لاهلنا في هذه البقعة الغالية بقلوب المصريين ولكن ايضا ليعكس قوة الارادة والمحبة والدعم الشعبي والانتماء الوطني لبلدنا الحبية مصر.

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وأضاف رئيس الجامعة مبروك لكل المصريين ولكل من شارك ولو بكلمة دعم وكل الشكر للقيادة السياسية التي تدعم أبناء هذا الوطن العظيم … ونعاهد الله ونعاهد اهلنا علي بذل كل الجهد لانجاز الحلم ليصبح واقعا علي ارضنا في اقرب وقت ممكن ان شاء الله.


أوضح د. محمود ذكى  انه قريبا سيتم البدء فى  تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع حيث سيتم إنشائها على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 60 الف متر مربع، ‏بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من 3 مباني المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية المتقدمة بطاقة استيعابية ٢٠٠ ‏سرير  لكل مرحلة وسيتم تجهيز المستشفى  باحدث الاجهزة العالمية لذك أدعو رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والأفراد وهيئات المجتمع المدني للتكاتف من أجل تحقيق حلم بناء المستشفى،بدعم  مستشفى900900  حيث ان المساهمة فى انشائه بالجهود الذاتية   يرسخ من قيم المشاركة المجتمعية والانتماء   ويكشف عن حب المصريين لبلدهم  ومشاركتهم فى مسيرة البناء .

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