7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

اختتمت شركة مايكروسوفت فعاليات حدث Microsoft Surface 2021، والتي تم من خلاله الإعلان من قبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن العديد من الأجهزة الذكية، وسيتم البدء بعمليات الحجز المسبق للمنتجات في 29 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ عمليات البيع في 5 أكتوبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "The Verge" التقني، يتضمن حدث شركة مايكروسوفت جهاز لاب توب Surface Pro 8 معاد تصميمه، وكذلك هاتف ذكي يحمل اسم Surface Duo 2، بالإضافة إلى جهاز لاب توب رائد يأتي بمفصلة خلف الشاشة، والعديد من المنتجات التي سنتعرف عليها من خلال الأسطر القادمة.

منتجات شركة مايكروسوفت Surface 2021 الجديدة

1- تابلت Surface Pro 8:

يقدم تابلت Surface Pro 8 إعادة تصميم كاملة لأجهزة تابلت Surface Pro الشهيرة من مايكروسوفت، والذي جاء بتصميم عصري، مع حواف نحيفة، وشاشة تعمل باللمس بقياس أكبر يبلغ 13 بوصة، وقد احتوى على منفذي THUNDERBOLT 4، ويدعم القلم الذكي Surface Slim Pen 2 من مايكروسوفت.

2- لاب توب Surface Laptop Studio:

جاء Surface Laptop Studio كأحدث لاب توب رائد من مايكروسوفت، وقد حصل على هيكل قوي، مع مفصلة خلف منتصف الشاشة للتحريك للأمام أو الخلف لسهولة الاستخدام والرسم عليها.

3- هاتف Surface Duo 2

يأتي هاتف مايكروسوفت Surface Duo 2 بتغيرات كبيرة عن الإصدارات السابقة للشركة، حيث يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي على كاميرا ثلاثية، بالإضافة إلى شريط مهام يوضح الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية عند غلق الهاتف.

4- القلم الذكي Surface Slim Pen 2:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن القلم الذكي الجديد Surface Slim Pen 2، والذي يحتوي على العديد من أدوات مدمجة لتقنية اللمس، ليمنح المستخدم مزيد من الملاحظات أثناء الاستخدام.

5- تابلت Surface Go 3:

جاء تابلت Surface Go 3 من مايكروسوفت بميزانية منخفضة، نظراً لارتفاع سعر أجهزة التابلت الأخرى، وقد أحتوي على أحدث معالجات شركة Intel.

6. مجموعة Surface Adaptive:

أضافت شركة مايكروسوفت مجموعة Surface Adaptive لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي شملت العديد من الملصقات ومؤشرات المنافذ لجعل استخدام جهاز اللاب توب والتابلت أكثر سهولة.

7- ماوس صديق البيئة Ocean Plastic Mouse

قدمت شركة مايكروسوفت ماوس صديق للبيئة تم تصنيعه باستخدام 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، مع علبة الماوس المصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره.