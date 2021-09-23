عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

تابلت Surface Pro
تابلت Surface Pro 8

اختتمت شركة مايكروسوفت فعاليات حدث Microsoft Surface 2021، والتي تم من خلاله الإعلان من قبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن العديد من الأجهزة الذكية، وسيتم البدء بعمليات الحجز المسبق للمنتجات في 29 من سبتمبر الجاري، على أن تبدأ عمليات البيع في 5 أكتوبر المقبل.

 

وبحسب ما ذكره موقع "The Verge" التقني، يتضمن حدث شركة مايكروسوفت جهاز لاب توب Surface Pro 8 معاد تصميمه، وكذلك هاتف ذكي يحمل اسم Surface Duo 2، بالإضافة إلى جهاز لاب توب رائد يأتي بمفصلة خلف الشاشة، والعديد من المنتجات التي سنتعرف عليها من خلال الأسطر القادمة.

 

بشاشة أكبر ومعدل 120 هرتز.. مايكروسوفت تعلن رسميا عن جهاز Surface Pro 8

لدعم ذوي الاحتياجات.. مايكروسوفت تكشف النقاب عن مجموعة Surface Adaptive

 

منتجات شركة مايكروسوفت Surface 2021 الجديدة

 

1- تابلت Surface Pro 8:

يقدم تابلت Surface Pro 8 إعادة تصميم كاملة لأجهزة تابلت Surface Pro الشهيرة من مايكروسوفت، والذي جاء بتصميم عصري، مع حواف نحيفة، وشاشة تعمل باللمس بقياس أكبر يبلغ 13 بوصة، وقد احتوى على منفذي THUNDERBOLT 4، ويدعم القلم الذكي Surface Slim Pen 2 من مايكروسوفت.

2- لاب توب Surface Laptop Studio:

جاء  Surface Laptop Studio كأحدث لاب توب رائد من مايكروسوفت، وقد حصل على هيكل قوي، مع مفصلة خلف منتصف الشاشة للتحريك للأمام أو الخلف لسهولة الاستخدام والرسم عليها.

3- هاتف Surface Duo 2

يأتي هاتف مايكروسوفت Surface Duo 2 بتغيرات كبيرة عن الإصدارات السابقة للشركة، حيث يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويحتوي على كاميرا ثلاثية، بالإضافة إلى شريط مهام يوضح الوقت والتاريخ ونسبة شحن البطارية عند غلق الهاتف.

4- القلم الذكي Surface Slim Pen 2:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن القلم الذكي الجديد  Surface Slim Pen 2، والذي يحتوي على العديد من أدوات مدمجة لتقنية اللمس، ليمنح المستخدم مزيد من الملاحظات أثناء الاستخدام.

5- تابلت Surface Go 3:

جاء تابلت Surface Go 3 من مايكروسوفت بميزانية منخفضة، نظراً لارتفاع سعر أجهزة التابلت الأخرى، وقد أحتوي على أحدث معالجات شركة Intel.

6. مجموعة Surface Adaptive:

أضافت شركة مايكروسوفت مجموعة Surface Adaptive لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي شملت العديد من الملصقات ومؤشرات المنافذ لجعل استخدام جهاز اللاب توب والتابلت أكثر سهولة.

7- ماوس صديق البيئة Ocean Plastic Mouse

قدمت شركة مايكروسوفت ماوس صديق للبيئة تم تصنيعه باستخدام 20% من بلاستيك المحيط المعاد تدويره، مع علبة الماوس المصنوعة بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره.

مايكروسوفت Surface 2021 Surface Pro 8 Microsoft Surface 2021 تابلت Surface Pro 8

موضوعات متعلقة

كاميرا ثلاثية وسعر باهظ.. مايكروسوفت تطلق هاتف Surface Duo 2 بنظام أندرويد

للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

مايكروسوفت تؤكد: Windows 11 لن يدعم تلك الأجهزة من آبل

لإنشاء الفيديو عبر ويندوز.. مايكروسوفت تستحوذ على صانع البرامج Clipchamp

ترشيحاتنا

برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة السيارات

خطة طموحة.. استرازينيكا تكشف عن مفاجأة في السعودية

لأول مرة.. منة شلبي تترشح لجائزة الإيمي الدولية عن مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"

حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

التجار: مصانع الزي المدرسي تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية مع تخوفات الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ