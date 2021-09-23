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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقادير آيس كريم لايت.. بالزبادي واللبن

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم آيس كريم صحي نقدم لك اليوم طريقة عمل آيس كريم لايت:

 

مقادير آيس كريم لايت

هناك من يستخدم الفانليا أو الكاكاو وآخرون يستخدمون الزبادي بدلا من الحليب ونقدم لك مقادير آيس كريم لايت بطرق مختلفة .

1- مقادير آيس كريم لايت بالزبادي 
كوب زبادي لايت
ملعقة صغيرة كاكاو خام
2 كيس سكر دايت
ملعقة ماء

2- مقادير آيس كريم لايت بحليب 
2 1/4 كوب حليب كامل الدسم ، مقسم
5 ملاعق صغيرة نشا الذرة
2 جبنة كريمية طرية جدا
1/4 ملعقة صغيرة ملح جيد
1 كوب كريمة ثقيلة
2/3 كوب سكر محبب
2 ملاعق كبيرة عسل
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

 

طريقة عمل آيس كريم لايت 
في قدر كبير ، يُمزج السكر ونشا الذرة والملح أضف تدريجيا نصف ونصف ؛ حرك حتى يصبح ناعما. يغلى المزيج على نار متوسطة الحرارة؛ يُطهى ويُحرَّك لمدة دقيقتين أو حتى يتماسك. ازالة من الحرارة.
في وعاء صغير ، اخفقي كمية صغيرة من الخليط الساخن مع صفار البيض. أعد الكل إلى المقلاة ، والخفق باستمرار. جلب ليغلي لطيف؛ يطهى ويقلب لمدة دقيقتين. ازالة من الحرارة. أضيفي الفانيليا.
نقل بسرعة إلى وعاء كبير. ضع وعاء في وعاء من الماء المثلج. يقلب برفق وبشكل متقطع لمدة دقيقتين. اضغط على غلاف بلاستيكي على سطح الكاسترد. يجب التبريد لبضع ساعات أو خلال الليل.
ملء اسطوانة صانع الآيس كريم ؛ التجميد حسب تعليمات المصنع. انقل الآيس كريم إلى حاويات المجمد ، مما يتيح مساحة للتوسع. جمده لمدة 2-4 ساعات أو حتى يتماسك إذا رغبت في ذلك ، قدميها مع الجرانولا.

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