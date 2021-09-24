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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| جديد في مصر .. شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. أرخص 5 أنواع SUV في البحرين موديل 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارًا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

 

محمود حماد:إعفاء السيارات الأوروبية غير بلد المنشأ من الجمارك ينهى عمليات الاحتكار

أعلنت رابطة تجار السيارات عن طلبها لوزارة الصناعة والتجارة مؤخرا ،  بالسماح باستيراد الطرازات الأوروبية من غير بلد المنشأ مع تمتعها بالاعفاءات الجمركية الكاملة .

 

حسين مصطفى: يجب تصنيع السيارات بشرق بورسعيد باستثمارات مباشرة

قال اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي لـ رابطة مصنعي السيارات سابقا ، ان اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، في إطار استراتيجية الدولة لصناعة السيارات، كنا ننتظره منذ فترة طويلة لتجهيز استثمارات على ارض الواقع بهذه المنطقة .

 

 

ما علاقة الوسائد الهوائية بتغيير زجاج السيارة .. وأهم النصائح لتفادي المشكلات

تتعدد وسائل الحماية و الأمان داخل السيارة فمن الممكن أن تتعلق بمنظومة المكابح المانعة للانغلاق ABS، أو نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وغيرهم مثل نظام الثبات الإلكتروني ESP، و التجهيزات الخاصة بتجاوز المرتفعات و خوض المنحدرات بطريقة سلسة.

 

ماذا فعل كورونا بـ أكبر صانع للسيارات في العالم "تويوتا" ؟

تعتبر شركة تويوتا اليابانية واحدة من عمالقة تصنيع السيارات في العالم، حيث اكتسب سمعة طيبة في هذا المجال نسبة إلى تاريخها الممتد، و اصداراتها المتعددة والتاريخية، مثل النسخة A1 والتي انطلقت إلى النور في عام 1933وكانت هذه البداية لتاريخ عريق أثمر عنه باقة متنوعة من الطرازات القوية و المختلفة.

 

جديد في مصر .. شيري تيجو 7 برو موديل 2022 | صور

تواصل شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة شيري تيجو 7 برو موديل 2022، وتعد هذه السيارة واحدة من عائلة تيجو الشهيرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

 

أرخص 5 سيارات SUV في البحرين موديل 2021 .. صور

استطاعت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، أن تحتل مكانة قوية داخل الأسواق العربية والعالمية، حيث تتميز بمساحتها الداخلية العالية، وتصميمها الخارجي المرتفع، إلى جانب الكماليات والتجهيزات التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

اخبار السيارات اخبار السيارات الوسائد الهوائية تويوتا حسين مصطفى ارخص 5 سيارات SUV

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أخبار السيارات| جديد في مصر .. شيري تيجو 7 برو موديل 2022.. أرخص 5 أنواع SUV في البحرين موديل 2021

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