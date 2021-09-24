الفنانة بسمة: احتفظت بمقدم تعاقد فيلم ماكو وقت طويل لهذا السبب



كشفت الفنانة بسمة كواليس تصوير فيلم ماكو، قائله:" فيلم ماكو تم تصويره خلال عام 2019..متابعة: احتفظت بمقدم تعاقد الفيلم لوقت طويل، وذلك بسبب خوفي وتحفظي من فكرة الفيلم.





وأضافت "بسمة" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، : عانيت كثيرا خلال تصوير الفيلم، لعدم احترافي الغطس، كتابعة:" أول مرة غطست فيها حصلتلي حالة خوف ورهبة".



ولفتت إلى أنها تميل إلى أفلام الخيال والمغامرات، ولذلك قررت أن اشارك في الفيلم بالرغم من خوفي من التجربة في البداية.



وأكدت على أنها محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يسري نصر الله وشريف عرفة وداوود عبد السيد.





