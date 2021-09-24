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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغيير ملامح دنيا بطمة يربك متابعيها على انستجرام

دنيا بطمة
دنيا بطمة

مازالت الصور التي تشاركها الفنانة المغربية دنيا بطمة مع متابعيها على حسابها بتطبيق انستجرام، تربكهم وتضعهم في حيرة من أمرهم بعد تغير شكلها كثيرا  مؤخرا. 

دنيا بطمة وزوجها

تشارك دنيا بطمة متابعيها بصور دائمة لها من حياتها الشخصية وأطفالها وزوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك، وإطلالاتها المختلفة التي تميل مؤخرا إلى الملابس المكشوفة على غير المعتاد عليها. 

وتصدر اسم دنيا بطمة تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها المتكرر مؤخرا بملامح مختلفة تماما تثير التساؤل حول عمليات التجميل التي قامت بها لتتحول إلى هذا الشكل. 

اكتسبت دنيا بطمة الكثير من الوزن، وتغير شكلها تماما، وهو ما يقوله لها متابعوها بصورة مستمرة في تعليقاتهم على انستجرام. 

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

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