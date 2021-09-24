بسبب فيلم ماكو..بسمة: أصدقائي اتهموني بالجنون

قالت الفنانة بسمة، إنها شاركت مع كبار المخرجين والمنتجين، متابعة: "أنا محظوظة بالعمل مع مخرجين كبار مثل يسري نصر الله وشريف عرفة وداوود عبد السيد.



واستطردت “بسمة” خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"،:" أنا محظوظة باختيارهم ليا، والعمل معهم فرص لا تتكرر، متابعة:" أنا لسه مجربتش كل حاجة في التمثيل ومازال هناك الكثير التي تأمل في تجربته".



وفيما يخص فيلم ماكو، علقت :" لما فكرة الفيلم اتعرضت عليا كنت بضحك ومش مصدقة".



ولفتت إلى أنها تعرضت للهجوم والاتهام بالجنون من قبل بعض الزملاء والأصدقاء لها، متابعة:" كانوا بيقولوا أني مجنونة عشان وافقت أشارك في فيلم زي دا".

