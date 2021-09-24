بسمة : ابتعدت عن التمثيل بسبب هذا الأمر

كشفت الفنانة بسمة، عن سبب ابتعادها عن التمثيل لفترة، قائله:" ابتعد عن التمثيل لفترة بسبب اشتغالي بـ ابنتي..وأرى أن تجربة الأمومة غيرت فيا كتير ومبسوطة من التجربة".



وأشارت "بسمة" خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، إلى أنها تعرضت لظروف خاصة تسببت في سفرها للخارج، لافته إلى أن تجربة فيلم ماكو هو البداية لشخصية بسمة المجنونة".



وأكدت أن تجربة فيلم ماكو كانت بمثابة مغامرة كبيرة وهي نجحت في اجتيازها.



ولفتت إلى أن السينما المصرية تقدمت كثيرا خلال الفترة الماضية، مجال الدراما شهد طفرة واضحة أيضا.



وأشادت بإداء الفنانة هند صبري في فيلم الكنز، وكذلك إداء كلا من منة شلبي ومنى زكي.