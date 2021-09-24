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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل المسارات المرورية في أسيوط لتخفيف الاختناقات

صدى البلد

بدأت إدارة مرور أسيوط التطبيق التجريبي للتحويلات المرورية بوسط مدينة أسيوط، وذلك لتخفيف الاختناقات المرورية بمناطق المجذوب وجسر السلطان والسادات والمحطة.


قال الدكتور حسن يونس أستاذ الطرق والكبارى بكلية الهندسة جامعة أسيوط والمستشار الهندسي للمحافظ، أن حي غرب أسيوط يشهد اختناق مروري بشكل كبير وكان يجب البحث عن حلول وبالفعل قمنا بالاشتراك مع  إدارة مرور أسيوط برئاسة العميد إيهاب ألفي مدير إدارة مرور أسيوط بعمل دراسة لتوحيد الاتجاهات المرورية و تقرر البدء التجريبي في التحويلات المروية بوسط مدينة أسيوط وذلك لتيسير عملية سير السيارات من شارع السادات بدا من كوبري السادات حتى الناحل اتجاه واحد ذهابا، كما تقرر أن يكون اتجاه اجباري من الناحل حتى منطقة المجذوب.

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وأضاف أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة أسيوط، انه تقرر ان يكون الاتجاه من منطقة المجذوب ناحية كوبري السادات مرورا بمنطقة الشيخ على عبد الدايم وجسر السلطان والحميات اتجاه واحد، كما على القادم من منقطة قسم اول أسيوط لمنطقة جسر السلطان اتجاه يمين اجباري.


وأشار المستشار الهندسي لمحافظ أسيوط، إلى انه تقرر عكس الاتجاه في الشارع المجاور لمنطقة باتا ليصبح بدل من ناحية الحميات ليصبح ناحية منطقة السادات للقادم من منطقة المجذوب اجبار شمال للراغبين للرجوع لمنطقة السادات، كما تقرر ان يكون شارع مدرسه الخياط مرورا بميدان البنوك وشارع الإدارة التعليمية القديمة اتجاه واحد ناحية منطقة السادات، وكذلك الاتجاه من منطقة المجذوب ناحية عمارة ساويرس ومعهد الأورام وسيتي اتجاه واحد ناحية معهد الأورام، والقادم من العتبة الزرقاء اتجاه إجباري شمال ناحية معهد الأورام، للحد من الكثافة المرورية  وتسهيل حركة المرور بالنسبة للمارة والسيارات.

 

فيما انتشر ضباط وأفراد إدارة مرور أسيوط بمختلف شوارع حي غرب أسيوط لتسهيل عملية سير المركبات بالاتجاهات المرورية الجديدة. 

 

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أسيوط مرور أسيوط السيولة المرورية إدارة مرور أسيوط مدينة أسيوط تحويلات مرورية الاختناق المروري

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