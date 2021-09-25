25 أغسطس.. أخر موعد لطلاب ثالثة ميكانيكة هندسه القاهرة لاختيار التخصص الداخلى

أعلنت إدارة برنامج (الهندسة الميكانيكية) بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،للطلاب، الناجحين فقط بالفرقة الثانية والمنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022 بانه سيتم اختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقآ للائحة .

وأشارت إدارة كلية الهندسة إلى أن اختبار التحصص الداخلى للبرنامج قد بدء يوم الاربعاء الموافق ١٥ سبتمبر ويستمر حتى غدا السبت الموافق ٢٥ سبتمبر .

و بعد إنتهاء الفترة سيتم غلق باب إختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .

على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022.



وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022 بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .



الاوراق المطلوبة

1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .

2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها

3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.

4- بطاقة الترشيح

5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.

6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.

7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.

8- الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.

