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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

25 أغسطس.. أخر موعد لطلاب ثالثة ميكانيكة هندسه القاهرة لاختيار التخصص الداخلى

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة

أعلنت إدارة برنامج (الهندسة الميكانيكية) بكلية الهندسة جامعة القاهرة ،للطلاب، الناجحين فقط بالفرقة الثانية والمنقولين إلي الفرقة الثالثة لعام 2021/2022 بانه سيتم اختيار التخصص الداخلي للبرنامج طبقآ للائحة   . 

 

 

وأشارت إدارة كلية الهندسة إلى أن اختبار التحصص الداخلى للبرنامج قد بدء يوم الاربعاء الموافق ١٥ سبتمبر ويستمر حتى غدا  السبت الموافق  ٢٥ سبتمبر .

 

و بعد إنتهاء الفترة سيتم غلق باب إختيار التخصص من حساب الطالب علي موقع الكلية ،و لن يلتفت إلي اي طلب ورقية .

ننشر رابط نتيجة التعليم المدمج في جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية  ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022. 


وفى هذا التقرير نقوم بنشر الاوراق المطلوبة للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق فى العام الجامعى 2021-2022  بـ كلية الهندسة جامعة القاهرة .

 

قررت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، بدء إستلام الملفات للطلاب المستجدين إعتبارا من الأحد الموافق 5 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 9 من سبتمبر بمقر الكلية بالجيزة من التاسعة صباحا بموجب بطاقة الترشيح .


الاوراق المطلوبة 
1- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة البيانات بخط واضح  + كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف .
2- أصل شهادة الميلاد + عدد 5 صورة منها 
3- عدد 8 صور شخصية ( 4*6) مع كتابة اسم الطالب.
4- بطاقة الترشيح 
5- عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومى الخاص بالطالب.
6- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.
7- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 5 صور منها.
8-  الطلاب مواليد 2003 وما قبلها عليهم احضار بطاقة 6 جند من قسم الشرطة التابع لها + صورة منها.
 

جامعة القاهرة برنامج الهندسة الميكانيكية القاهرة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى إستلام الملفات للطلاب المستجدين اخبار التعليم

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