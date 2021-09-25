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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. كلوب هاوس يطرح ميزة استثنائية لمستخدميه.. تحذير من رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

تسريب وبيع قاعدة بيانات مستخدمي كلوب هاوس وفيسبوك

كشف عدد من باحثي الأمن السيبراني وجود تسريب لقاعدة بيانات تتكون من مليارات السجلات الشخصية  للمستخدمين على تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse و كذلك تضم ملفات لمستخدمين على فيسبوك.  

 

تحذير عاجل من جوجل لجميع مستخدمي متصفح كروم .. تفاصيل

حذرت شركة جوجل الأمريكية جميع مستخدمي متصفح جوجل كروم حول العالم والبالغ عددهم أكثر من ٢.٥ مليار مستخدم، للقيام بالترقية والتحديث فورا، وذلك بعد اكتشاف عدد كبير من الثغرات الأمنية التي تشكل تهديدا كبيرا على المستخدمين.

 

سامسونج تعلن رسميا عن الهاتف الشبابي المطور Galaxy M52 5G.. سعر ومواصفات

كشفت شركة سامسونج Samsung، بصمت عن أحدث هواتفها الذكية والمسمي Galaxy M52 5G في بولندا، وذلك قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي عنه في الهند، والذي سيجري يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 سبتمبر.

 

كلوب هاوس يطرح ميزة استثنائية لمستخدمي أندرويد وiOS

أطلق تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، ميزة جديدة لدعوة الأشخاص إلى المحادثات الصوتية في تطبيقها والتي تطلق عليها اسم Wave.

 

جوجل: طرح خاصية إخفاء الصور الحساسة على هواتف أندرويد

أعلنت جوجل عن طرح خاصيتها الشهيرة للملفات المغلقة، التي تسمح بحماية الصور الحساسة، على مساحة محمية برقم سري على الهاتف، على نطاق أوسع قريبًا.

 

بسرعة شحن خارقة.. سعر ومواصفات عملاق الفئة المتوسطة من هواوي نوفا 9 برو

في الوقت الذي تعاني فيه هواوي من أزمة كبيرة بسبب نقص الإمدادات مما أثر بشكل كبير في إنتاج الشركة الصينية من الهواتف المحمولة لاسيما المتطورة من شبكات الجيل الخامس، كشف عملاق التكنولوجيا الصيني عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية بشبكات الجيل الرابع 4G.

 

مكافحة الحظر وتحسينات الأمان.. مميزات أحدث إصدارات تطبيق GB WhatsApp

يعد تطبيق GB WhatsApp، أحد أكثر تطبيقات واتساب المعدلة استخداما على نطاق واسع بالإضافة إلى التطبيق الرسمي، حصل هذا التطبيق حاليا على تحديث مهم بالإصدار 10.20.

 

لا تنقر عليها.. رسالة احتيالية منتشرة على واتساب تخترق هاتفك في ثوانٍ

حذر خبراء الأمن السيبراني من رسالة خطيرة منتشرة على تطبيق واتساب WhatsApp، في حال النقر عليها يمكنها تنزيل برامج ضارة لمستخدمي التطبيق المطمئنين.

 

بمواصفات خارقة وتكلفة منخفضة.. أبرز مميزات هاتف إنفينيكس Hot 10i

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Infinix Hot 10i، والذي يقدم مواصفات حديثة بسعر مناسب، وبإمكانيات مميزة بفضل معالج ميدياتك.

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