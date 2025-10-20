مدرب حراس سيراميكا كليوباترا بعد تصدر الدوري: لم نحقق شيئا من أهدافنا

أعرب مصطفى فتحي، مدرب حراس المرمى بفريق سيراميكا كليوباترا، عن إعجابه الكبير بشخصية محمد بسام حارس مرمى الفريق، مؤكدًا أنه تفاجأ بما يمتلكه اللاعب من التزام وجدية منذ انضمامه للجهاز الفني الحالي.

قال فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «فوجئت بشخصية محمد بسام عندما بدأت عملي في الجهاز الفني، فهو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب، ويبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات اليومية».

وأضاف: «محمد بسام لا يقتصر دوره على التصدي للكرات فقط، بل يعد عنصرًا أساسيًا في بناء الهجمة وتحضير اللعب من الخلف، وهو ما يمنح الفريق ميزة تكتيكية مهمة».

وأوضح مدرب حراس سيراميكا كليوباترا، أن تمركز بسام في لقطة هدف محمد شحاتة في مباراة الزمالك، كان سليمًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن تفاصيل الهدف لا تحمل أي مسؤولية على الحارس.

وتابع فتحي حديثه قائلًا: «لديّ ثقة كاملة في أن محمد بسام سيكون ضمن صفوف منتخب مصر، سواء في الفريق الأول أو المنتخب الثاني، خلال الفترة المقبلة، فهو يقدم أداءً ثابتًا ومميزًا».

اختتم تصريحاته بالتأكيد أن الفريق لم يحقق أهدافه بعد رغم النتائج الجيدة الأخيرة، قائلًا: «ما زلنا في بداية الطريق، وهدفنا هو الاستمرار على نفس المستوى وتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة».