خبر x ترند..تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بجامعة الإسكندرية.. ويدعم ياسمين عبد العزيز بعد شفائها

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحيا الفنان تامر حسني حفل تخرج كلية الآداب جامعة الإسكندرية و نشر عدة صور من الحفلة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وجه النجم تامر حسنى رسالة للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد أن تماثلت للشفاء، وذلك عبر خاصية استورى على إنستجرام.

و نشر النجم تامر حسني صورة لها برفقة الأطباء و علق قائلا : "مليون حمد الله على سلامتك يا أحلى ياسمين فى الدنيا".

نشرت الفنانة هنا شيحا صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بالكاجوال.. هنا شيحا تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة هنا شيحا صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي عبده بأطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان باللون الذهبي، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.