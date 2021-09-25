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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر x ترند..تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بجامعة الإسكندرية.. ويدعم ياسمين عبد العزيز بعد شفائها

صدى البلد

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


 تامر حسني يشعل حفل كلية آداب جامعة الإسكندرية

 

أحيا الفنان تامر حسني حفل تخرج كلية الآداب جامعة الإسكندرية و نشر عدة صور من الحفلة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

بعد تماثلها للشفاء.. تامر حسني يوجة رسالة دعم للنجمة ياسمين عبد العزيز

وجه النجم تامر حسنى رسالة للنجمة ياسمين عبد العزيز بعد أن تماثلت للشفاء، وذلك عبر خاصية استورى على إنستجرام.

 

و نشر  النجم تامر حسني صورة لها برفقة الأطباء و علق قائلا : "مليون حمد الله على سلامتك يا أحلى ياسمين فى الدنيا".

بالكاجوال.. هنا الزاهد تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هنا شيحا صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بالكاجوال.. هنا شيحا تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة هنا شيحا صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت هنا شيحا بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية تيشيرت باللون الرمادي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

بفستان ذهبي.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده عبر انستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة  عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت فيفي عبده بأطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان باللون الذهبي، ونالت الصورة  إعجاب متابعيها.

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