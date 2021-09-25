محافظ أسيوط يبحث اجراءات السلامة البيئية بمصانع الأسمدة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، المهندس محمد عنانى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المالية والصناعية المصرية ورئيس قطاع المصانع لبحث ومناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ إجراءات واشتراطات السلامة البيئية بمصانع أسيوط.

جاء ذلك بحضور العميد محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة والكيميائي أسامة عثمان رئيس قطاع مصانع أسيوط للأسمدة .



وجرى خلال اللقاء استعراض التعريف بالشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس) منذ إنشاء أول مصنع لها عام 1929 بكفر الزيات وحتى إنشاء مصنع سماد أسيوط عام 1970، بطاقة إنتاجية للمصانع وصلت إلى 750 ألف طن سنويًا ونسبة تصدير بلغت 30 % من الإنتاج بإيرادات تعدت 35 مليون دولار.



كما استعرض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية المصرية الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في إطار الالتزام البيئي حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين والعاملين بالمصنع ، بالاضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها بمصانع أسيوط والتي تمثلت فى إنشاء أحواض ترسيب وأبراج غسيل لكل الأقسام الإنتاجية داخل المصانع وعمل إصلاح كامل لخطوط انتاج السماد الناعم والمحبب.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنه سيتم إنشاء وحدات جديدة تعمل بتكنولوجيا عالية ومطابقة للمواصفات البيئية في إطار التعديلات الجديدة لقانون البيئة وهو ما سيتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية العام الجاري بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بيئي على مداخل وحدات الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بجهاز شئون البيئة، فضلا عن المشاركة المجتمعية مع القرى المحيطة بالمصانع، والتعاون العلمي المشترك مع جامعة أسيوط والمراكز البحثية داخل الجامعة وتمويل العديد من المؤتمرات العلمية وخاصة المؤتمرات البيئية بالاضافة إلى تدريب مجموعات من طلاب جامعة أسيوط في التخصصات المختلفة من كليات العلوم والهندسة والتجارة في الإجازات الصيفية.

وأضاف أنه تم استعراض دور قطاع مصانع أسيوط للأسمدة والطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز في انتاج السماد السوبر فوسفات الاحادي الناعم ويصل إلى 300 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى تصدير إنتاج السماد المحبب ذو الجودة العالية إلى خارج البلاد خاصة البرازيل والارجنتين وبعض الدول الأوروبية والآسيوية .



من جانبه أكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على ضرورة بحث سبل تطوير منظومة العمل وتحسين جودة الإنتاج مع مراعاة الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين والعاملين بمصانع الاسمدة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي هذا القطاع الهام اهتماماً خاصاً.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتحسين البيئي المستمر للمصانع، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات والأجهزة والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة على أرض المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة المواطنين وخدمة البيئة والمجتمع والعمل على زيادة الإنتاج وتطوير العمل في كافة القطاعات عن طريق دراسة المقترحات ووضع حلول وإزالة أي عقبات أو مشاكل قد تواجه التنفيذ والتطبيق الفعلي على أرض الواقع .



وأوضح المحافظ انه قام بجولة داخل مصنع أسيوط للأسمدة تفقد خلالها خطوط الإنتاج ومراحل سير العمل واستمع لشرح مفصل عن خطوات العمل بمصنع السماد ومكوناته والدور الذي يقوم به في إنتاج السماد بأنواعه المختلفة منذ انشائه ليكون أحد فروع مصانع الشركة المالية والصناعية المصرية EFIC (كفر الزيات ، أسيوط ، السويس) .