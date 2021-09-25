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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الاكتئاب الموسمي.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الاكتئاب الموسمي
الاكتئاب الموسمي

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن الاكتئاب الموسمي، أو اكتئاب الفصول هو أحد الاضطرابات العاطفية الموسمية الذي يحدث في فصلي الخريف والشتاء وينتهي بقدوم فصل الربيع.

وتابع في حديثه لـ “صدى البلد”، يحدث لمريض الاكتئاب الموسمي مجموعة تغييرات فسيولوجية متعلقة بخلايا المخ المرتبطة بكمية ضوء الشمس.

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وأكد استشاري الصحة النفسية، أن انخفاض نسبة التعرض للشمس، مرتبط بانخفاض نسبة هرمون السعادة في الجسم، الذي يعمل على محاربة الاكتئاب، وعند اختفائه من الجسم تظهر على الشخص أعراض الاكتئاب.

وأوضح هندي، أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بـ الاكتئاب الموسمي سواء في فصل الخريف أو فصل الشتاء، مقارنة بالرجال، وهو يختلف عن الاكتئاب العادي.

الفرق بين الاكتئاب والاكتئاب الموسمي 

قال الدكتور وليد هندي، أن الاكتئاب الموسمي لا يصاب به الأشخاص أقل من 20 سنة، وتقل الإصابة أيضا بالاكتئاب الموسمي لكبار السن فوق الخمسين عام.

أعراض الإكتئاب الموسمي 

  • المزاج السيئ لفترات طويلة.
  • النوم.
  • عدم ممارسة النشاطات اليومية.
  • سريع الانفعال.
  • فقدان للطاقة.
  • الشعور باليأس.
  • تناول النشويات والحلويات بكثرة.
  • ثقل في الذراعين.
  • الصعوبة في التركيز.

أسباب الاكتئاب الموسمي 

  • التاريخ العائلي.
  • الإصابة بـ الاكتئاب العام.
  • المصاب باضطراب ثنائي القطب.
  • البيئة المحيطة.
  • خبرات الحياة.
  • الإصابة بالبرد والجيوب الأنفية.
  • فقدان عزيز.

التخلص من الاكتئاب الموسمي 

  • ممارسة الرياضة.
  • تناول الفيتامينات.
  • ممارسة الأنشطة الاجتماعي.
  • العلاج بالضوء.
  • العلاج السلوكي.
الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية
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