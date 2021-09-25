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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يمكنه تشغيل العاب ستاديا والوصول إلى ديسكورد

أجهزة إكس بوكس تحصل على متصفح Edge من مايكروسوفت

اكس بوكس
اكس بوكس

طرحت شركة مايكروسوفت Microsoft، صفحة معلومات جديدة تتعلق بأجهزة Xbox، حيث ستحصل منصات التحكم بالألعاب على إصدار محدث من متصفح Edge، بعد أشهر من الاختبار.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، زودت مايكروسوفت جميع وحدات التحكم بالألعاب الخاصة بها Xbox One وXbox Series S و X الحالية، بإصدار Chromium من متصفح إيدج Edge.

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مايكروسوفت تختبر ميزات إيدج لمدة 6 أشهر

ووفقا لعملاقة التقنية الأمريكية، تسمح الإمكانيات الجديدة التي اختبارها مايكروسوفت لمدة ستة أشهر، لمالكي أجهزة إكس بوكس ببث ألعاب جوجل ستاديا والوصول إلى ديسكورد عبر متصفح الويب.

ويقوم إصدار إيدج على أجهزة Xbox، بمزامنة جميع الإعدادات والتفضيلات وعلامات التبويب وسجل الويب.، وتعد الميزة الوحيدة المفقودة حقًا هي الاضافات، والقدرة على التبديل إلى وضع المطور لتغيير سلاسل User Agent أو الوصول إلى وحدة التحكم.

وكما يجلب إصدار إكس بوكس من إيدج بعض الميزات المخصصة نسخة سطح المكتب من إيدج، حيث يتضمن علامات التبويب العمودية والمجموعات، كما يوفر متصفح مايكروسوفت الشهير دعما لتشغيل الماوس ولوحة المفاتيح، بحيث يمكنك الوصول إلى برامج مثل Word أو Excel عبر الإنترنت، أو حتى ألعاب Google Stadia عبر لوحة المفاتيح والماوس أو وحدة تحكم Xbox.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت Microsoft، قررت التخلى عن الإصدار القديم من متصفح إيدج Edge الخاص بها، من جميع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز.

وسيشمل التحديث الجديد لإيدج عدد من الميزات منها مزامنة علامة التبويب والمحفوظات لمستخدمي الإصدار الثابت غير التجريبي من متصفح Edge، بالإضافة إلى كلمات مرور وإشارات مرجعية متزامنة ، ويسمح أيضًا بإرسال مواقع الويب المفتوحة من جهاز محمول إلى جهاز كمبيوتر، كما سيستخدم ذاكرة وصول عشوائية أقل بنسبة 27٪ على نظام التشغيل Windows 10 .

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