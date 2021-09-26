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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على القرارات الجديدة للأعلى للجامعات لطلاب سياحة مطروح

جامعة مطروح
جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح،  موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق في تخصصات إدارة الفنادق، الدراسات السياحية، الإرشاد السياحي، إدارة التراث الثقافي.

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وأشار رئيس جامعة مطروح، إلى جودة البرامج الدراسية بكلية السياحة والفنادق، بالإضافة لتميزها من حيث المناهج والتدريب العملي لطلابها، بما يحقق تنافسية عالية في سوق العمل، وإعداد خريج مؤهل مهنيًا، فنيًا، إداريًا، وقادراً على العمل في مختلف المؤسسات الخاصة بقطاعي السياحة والفندقة، بالإضافة للمساهمة في خدمة إقليم مطروح ككل، نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية متميزة.

 ومن جانبها توجهت الدكتوره لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق،  بالشكر إلى الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة،  ، للدعم اللامتناهي للكلية،  لرفعة الجامعة على كافة المستويات.

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