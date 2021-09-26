أخبار التكنولوجيا.. حاسبات آبل القادمة MacBook Pro تحصل على ميزات جديدة.. أرباح اليوتيوبرز والمشاهير من يوتيوب تقدر بملايين الدولارات

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

طرحت شركة مايكروسوفت Microsoft، صفحة معلومات جديدة تتعلق بأجهزة Xbox، حيث ستحصل منصات التحكم بالألعاب على إصدار محدث من متصفح Edge، بعد أشهر من الاختبار.

تقدر بملايين الدولارات سنويا.. كم تبلغ أرباح اليوتيوبرز والمشاهير من يوتيوب

في أحدث جهودها تجاه ظاهرة اليوتيوبرز أو البلوجرز المنتشرة خلال السنوات الماضية، والتى يتخذها البعض لتحقيق الأرباح السريعة عبر الإنترنت، إذ يحقق البعض منهم أرباحا طائلة تقدر بملايين الجنيهات، قررت مصلحة الضرائب في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر بـ "تتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز".

د. غادة خليل لصدى البلد : التمويل ليس وحده العائق للمشروعات الناشئة .. وشركات المحافظات لا تعتمد على التكنولوجيا بالشكل الكافي

قالت دكتورة غادة خليل، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروع رواد ٢٠٣٠، في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التمويل أحيانا لا يكون العائق الوحيد في طريق المشروعات الناشئة.

حصلت مكالمات فيس تايم للاندرويد IOS 15، على ترقية كبيرة حيث أصدرت شركة آبل تحديث iOS 15، الذي يجلب مجموعة كبيرة من التعديلات مكالمات فيس تايم للاندرويد IOS 15 وغيرها الكثير.

سعر ومواصفات أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب من شاومي Redmi G 2021

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمخصصة للألعاب، والتي تأتي بإمكانيات قوية ومواصفات مميزة.

بدقة شاشة محسنة.. حاسبات آبل القادمة MacBook Pro تحصل على ميزات جديدة

أصدرت شركة آبل Apple هذا الأسبوع الإصدار التجريبي السابع من نظام تشغيل أجهزة ماك macOS Monterey، والذي تم الإعلان عنه في WWDC 2021 ومن المتوقع أن يصبح متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.