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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني يصدى هجوما لقوات إثيوبية بأم براكيت

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد، أن قواته تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت.

وحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، إن القوات السودانية تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية في قطاع أم براكيت شرقي البلاد.

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يذكر أن الجيش السوداني يخوض معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ إعلان انتشاره على أراضي الفشقة نوفمبر الماضي لاستعادة المنطقة التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 عاما.

ونجح الجيش السوداني في استرداد نحو 95% من أراضيه البالغة مليوني فدان حسب ما ذكره قائد اللواء الخامس للجيش السوداني بمنطقة "أم براكيت" الحدودية، العميد وليد أحمد السجان، الذي أكد أن أي "محاولة من الجانب الإثيوبي لإعادة استعمار المنطقة ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وفدا رفيع المستوى للجنة الشرق التي كونها المجلس الأعلى للسلام، سيغادر صباح اليوم الأحد إلى شرق البلاد.

وأضافت الوكالة أن الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي ويضم في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل، سيلتقي قيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا.

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