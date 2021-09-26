عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. تويوتا تعلن: السيارات الكهربائية هي العدو الأول لنا 

أكيو تويودا، الرئيس
أكيو تويودا، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا

أعلن أكيو تويودا، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا في حديثه لجمعية مصنعي السيارات اليابانية، عبر تويوتا تايمز، عن تحذيره من أهداف اليابان لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري ستضر بشكل خطير باقتصاد البلاد. 

ويعتبر أكيو تويودا ، قد حظر من قبل عن إلغاء حوالي 5.5 مليون وظيفة بعد التحول الى عالم السيارات الكهربائية  بإقرار أنها هي العدو الأول ، بعد إعلان اليابان إلى أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050. 

وقال تويودا في تحقيق الحياد الكربوني :" العدو هو ثاني أكسيد الكربون، وليس الاحتراق الداخلي ، و للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من الضروري وجود مبادرات عملية ومستدامة تتماشى مع المواقف المختلفة في مختلف البلدان والمناطق".

واضاف تويودا:"  لهذا السبب تبيع شركة صناعة السيارات، السيارات الهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء، وخلية وقود الهيدروجين في تويوتا ميراي ".

ويعتقد تويودا أن التحول كليًا إلى السيارات الكهربائية سيكلف اليابان أيضًا ثمناً باهظًا ، قائلًا "اليابان بلد يعتمد على التصدير، وبالتالي، فإن حيادية الكربون تعادل قضية التوظيف في اليابان" .

وأكد :" يقول بعض السياسيين إننا بحاجة إلى تحويل جميع السيارات إلى مركبات كهربائية أو أن الصناعة التحويلية هي صناعة عفا عليها الزمن. لكنني لا أفعل ذلك. لا أعتقد أن هذا هو الحال. لحماية وظائف وأرواح الشعب الياباني، أعتقد أنه من الضروري جعل مستقبلنا يتماشى مع جهودنا حتى الآن ".

ويشير تويودا إلى أن البيانات التي تتوقع أن إجمالي الناتج المحلي سينخفض ​​إلى 8 ملايين مركبة سنويًا بحلول عام 2030، وكلها ستحتوي على محركات احتراق. إذا تم حظر هذه المركبات بعد خمس سنوات تقريبًا من العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإن صناعة السيارات اليابانية ستكون في ورطة خطيرة. يمكن إلغاء حوالي 5.5 مليون وظيفة. "إذا قالوا إن محركات الاحتراق الداخلي هي العدو، فلن نتمكن من إنتاج أي مركبات تقريبًا".

ويؤمن تويودا إيمانًا راسخًا بأن السيارات الهجينة والهجينة الكهربائية هي أفضل الحلول للمستقبل المنظور. سيسمح هذا للموردين والمصانع بالاستمرار في العمل، وتسريح عدد قليل إن وجد من العمال، ومسار اقتصادي أكثر توازناً نحو حيادية الكربون .

صناعة السيارات السيارات الكهربائية الاحتباس الحراري عام 2050 المركبات اليابان أكيو تويودا شركة تويوتا

موضوعات متعلقة

هونشي الفاخرة تقدم عروضا جديدة لعودة المدارس بالسعودية

تعرف على قائمة سيارات هافال الصينية الفاخرة فى السوق المصرى

تعرف على سعر أوبترا موديل 2022 الجديدة فى مصر

15 ألف جنيه.. الأوفر برايس على كيا سيراتو فيس ليفت

مرسيدس GLE المعدلة تتحول إلى أسرع SUV بالعالم

تويزي أصغر سيارة كهربائية من رينو في مصر .. تعرف على المواصفات

الكشف عن أكبر مجسّم لسيارة الفورمولا 1 فى السعودية

طرح جاك J7 الجديدة في مصر بمعرض LDX

ترشيحاتنا

الكشف عن مواصفات هواتف موتورولا Motorola G Pure و Moto E40

خالد الصاوي: تأثرت بشخصيتي في فيلم الفيل الأزرق وزوجتى كادت تفقد الوعي

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يصعب تشخيصه مبكرًا.. 7 علامات لسرطان المبيض

ماذا قال "رجل" آبي أحمد لأمريكا من على منصة الأمم المتحدة؟

رسميا.. تويوتا تعلن: السيارات الكهربائية هي العدو الأول لنا 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطة دي موجودة.. وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي إذا تفاقمت الإصابات

عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

الخطيب يحسم موقف موسيماني النهائي اليوم

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

مفاجأة مدوية.. كارتيرون لم يوقع علي عقود التجديد للزمالك

رماها وهي بتفرفر.. والدة منار ضحية حقنة الطبيب البيطري تحكي تفاصيل صادمة.. فيديو

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

لا يتوقف عن البكاء؟ حيلة لن تتوقعها لتهدئة طفلك وتنويمه سريعًا

بمسدس لعبة.. لص يسطو على بنك ومفاجأة غير متوقعة توقع به|صور

فيديو

فيديوجراف.. غير متخصص.. وفاة طفلة عن طريق حقنة بالخطأ من صيدلي

فيديوجراف| بعضهن اعترف .. نجمات لجأن إلى عمليات التجميل

فيديوجراف.. فرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز..هؤلاء الأعلى ربحا

قتلت شاب في 10 دقائق .. مخاطر صحية تسببها المشروبات الغازية

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

د. ضياء حسنى يكتب: الذبحة الصدرية وانتشارها بين الشباب

هنا فايد تكتب: التجربة في حياتنا

رجب الشرنوبي يكتب: رؤية مصرية بعدسات دولية

د. أحمد شندي يكتب: السعادة كنز الحياة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

كريمة أبو العينين

لم يخرج منها حيا

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

اﻟﻤﺰﻳﺪ