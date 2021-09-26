شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

أعلن مجلس السيادة في السودان الشقيق اليوم الأحد، أن قوات الجيش السوداني تصدت لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت ضمن أراضي الفشقة المحررة.

السودان وإثيوبيا

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، قوله إن قوات الجيش السوداني تصدت لمحاولة توغل قوات إثيوبية في قطاع أم براكيت شرقي البلاد.

ويخوض الجيش السوداني، معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبيا منذ إعلان انتشاره على أراضي الفشقة في نوفمبر الماضي لاستعادة المنطقة التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 سنة.

جيش السودان ينتصر

ونجح الجيش السوداني في استرداد حوالي 95% من أراضيه البالغة مليوني فدان حسب ما ذكره قائد اللواء الخامس للجيش السوداني بمنطقة أم براكيت الحدودية، العميد وليد أحمد السجان، الذي أكد أن أي "محاولة من جانب إثيوبيا لإعادة استعمار المنطقة ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وفدا رفيع المستوى للجنة الشرق التي كونها المجلس الأعلى للسلام، سيغادر اليوم الأحد إلى شرق البلاد.

وأضافت الوكالة، أن الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي ويضم في عضويته وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنقل، سيلتقي قيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا.

وللمزيد حول عملية التوغل الإثيوبية في السودان وكيف تصدت لها قوات الجيش السوداني في أم براكيت والفشقة شاهد الفيديوجراف التالي: