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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فقدوه في الإعصار.. العثور على بقايا جثة شخص داخل بطن تمساح

تمساح
تمساح

شهدت بعض مدن الولايات المتحدة الأمريكية خسائر فادحة بعد إعصار أيدا الذي ضرب البلاد الشهر الماضي .

 

ونشر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية خبرا مثيرا أفاد فيه بأنه تم العثور على بقايا أشلاء رجل كان قد فقد في إعصار "أيدا " داخل معدة تمساح.

وحسب الموقع فان الرجل الأميركي الذي يدعى تيموثي ساتيرلي ويبلغ من العمر 71 عاما فقد في 30 أغسطس الماضي عندما بدأت سيول الفيضانات بمدينة سيديل الأميركية.

وفي هذا الاطار، فان القصة تعود لقيام الزوجة بالتبليغ عن أن زوجها ربما يكون ضحية لهجوم تمساح؛ حيث رأت التمساح يهاجمه وعندما أرادت مساعدة زوجها هجم عليها التمساح، مما اضطرها للهرب وطلب المساعدة، لكنها حين عادت الى المكان لم تجد زوجها موجودا فيه.

وفي الخبر، تم العثور على تمساح بوزن 230 كيلوجراما منذ أيام بولاية لويزيانا، وأثناء تشريح جثته عثر على بقايا بشرية في معدته، فيما أثبت تحليل الحمض النووي أنها تعود للرجل المفقود.

إعصار أمريكا تمساح زوج هروب

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