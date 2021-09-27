صممت لـ رالي داكار .. تويوتا تعلن نسختها الخاصة من هايلوكس|صور

يحظى رالي داكار على شعبية كبيرة وسط محبي هذا النوع من الفعاليات وتحديات الصحراء، حيث يواصل تقدم عروضه في الثاني من يناير من العام القادم 2022 داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بينما تلعب شركة تويوتا دورًا مهمًا خلال هذه الفعاليات حيث كشفت عن نسخة مخصصة داخل سباق داكار، والتي تأتي من طراز هايلوكس الشهير GR DKR هايلوکس T1 +.

الأداء الفني لشاحنة هايلوكس

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، سعة 3500 سي سي مزدوج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 409 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 650 نيوتن/متر، مع منظومة الدفع الرباعي للعجلات.

تعتمد الشاحنة GR DKR هايلوکس T1 + على عجلات مخصصة للطرق الوعرة ذات نقشات بارزة وغائرة، يبلغ قياسها 37 بوصة، مع عرض يبلغ 12.6 بوصة، بالإضافة إلى هيكل خارجي يحمل الكثير من المفاهيم القوية، مع المصابيح الامامية والتي تتسم بالمظهر العدواني، و 13.78 بوصة من الخلوص الأرضي، إلى جانب أنظمة تعليق قوية ومقدمة مائلة من الناحية السفلية لتحديات صعود المرتفعات، وصندوق للأمتعة متعدد الأغراض، مع تعزيزات داخلية لمساعدة قائد المركبة على الكثير من المهام.

وعلى الرغم من أن الصور المتاحة لهذه الشاحنة لا تعبر عن النسخة النهائية حسبما ذكرت تويوتا، بسبب خضوع السيارة إلى الكثير من الاختبارات، ولكنها سوف تأتي الاطلالة النهائية فيما بعد خلال هذا العام، وهو ما اثار فضول الكثير من المتابعين حول هذه النسخة القوية.