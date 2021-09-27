حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 27- 9-2021

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-9- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية أسماء يوسف: إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضا فى درجات الحرارة، واليوم الاثنين، هناك طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدل على السواحل الشمالية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتراوح درجات الحرارة ما بين ٣١: ٣٢ درجة وتصل إلى ٣٦ درجة علي جنوب الصعيد نهارا.

كما تنشط الرياح خاصة ليلا لتعطي شعور أفضل بحالة الطقس، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .



كما حذرت الهيئة من اضطراب حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه من 2.25 إلى 3.25 والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الاسكندرية 28 18

وادى النطرون 30 20

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 29 23

مطروح 27 20

السلوم 28 21

سيوة 29 15

بورسعيد 28 24

دمياط 28 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 20

الاسماعيلية 30 21

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 33 21

نخل 29 14

نويبع 33 24

طابا 33 24

كاترين 26 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 34 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 34 25

الفيوم 31 21

بنى سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 37 23

ادفو 36 24

أبوسمبل 36 24

الوادى الجديد 34 18

شلاتين 35 25

ابو رماد 33 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26