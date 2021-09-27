الدوري الجديد.. أندية الشركات والمؤسسات تتفوق على نظيرتها الشعبية

تنطلق منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ يوم ٢٥ اكتوبر القادم.

وتتميز منافسات الدورى الجديد بتفوق أندية الشركات والمؤسسات على نظيرتها الشعبية.

يأتي ذلك فى ظل اهتمام المسؤولين عن الرياضة المصرية بتطوير الأندية عبر ضخ الاستثمارات فى قطاع كرة القدم باعتباره سلعة اقتصادية لمواكبة العصر والأندية فى الدوريات العالمية.

صدى البلد يرصد تفوق أندية الشركات والمؤسسات على نظيرتها الشعبية فى منافسات بطولة الدوري الجديد.

أندية الشركات والمؤسسات

تفوقت أندية الشركات والمؤسسات فى منافسات بطولة الدوري الجديد من خلال نجاح فرق غزل المحلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب وانبي ومصر المقاصة وبيراميدز والجونة وطلائع الجيش فى البقاء فى ظل المنافسة المشتعلة خلال الموسم المنتهي.

فيما نجحت ثلاث فرق تابعة إلى أندية الشركات فى الصعود من دورى المظاليم إلى دورى الاضواء والشهرة وهى فاركو والشرقية للدخان وكوكاكولا.

الأندية الشعبية

تظل الأندية الشعبية رغم ندرة الموارد المالية تمتلك الظهير الشعبي والجماهيرية التي تساند فرقها فى مختلف المسابقات المحلية والدولية والقارية.

ويتربع ناديا الأهلي والزمالك على عرش الأندية التي تتمتع بالشعبية والجماهيرية منذ انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر.

بينما تتواجد فى الدورى الجديد من الأندية الشعبية فرق سموحة والمصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي.

كان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية كشف عن الاتفاق لإيجاد مقر ثابت للرابطة بعيدا عن اتحاد الكرة .

وأضاف أحمد دياب خلال تصريحات تليفزيونية : تم وضع ثلاث تصورات للموسم الجديد ويتم مناقشتها مع الأندية بشأنها وسيتم حسم الأمر في اجتماع السبت القادم.

وأكمل : استحداث بطولة جديدة للأندية أمر مهم للغاية وستقام في موعد بطولة أمم إفريقيا ونحاول إيجاد جوائز مالية.

وعن الخطوة القادمة لرابطة الأندية قال أحمد دياب : لائحة النظام الأساسي للأندية هي خطوتنا القادمة بجانب وضع جدول منضبط .

واختتم أحمد دياب قائلا : الدوري المصري قوى وعريق ونطمح ان نرتقي بقيمته السوقية والراعي وتحقيق أكبر عائد للأندية .

في وقت سابق ، أعلنت رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، إطلاق بطولة جديدة، تحت مسمى كأس الرابطة، ومن المنتظر أن تناقش الرابطة مع الأندية المواعيد المناسبة ونظام البطولة الجديدة.

واجتمع مسؤولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب وعماد متعب نائب الرابطة وبعضوية كل من صفي الدين بسيوني وثروت سويلم وعامر حسين وشريف صالح وخالد رفعت؛ من أجل وضع ترتيبات مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم القادم.

وقررت رابطة الأندية، أن يكون هناك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأندية من أجل وضع ترتيبات الموسم الجديد وشكل مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

فكرة بطولة كأس الرابطة المصرية

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المحترفة خلال الأيام القليلة المقبلة النظام الخاص ببطولة كأس الرابطة.

وتضم الرابطة أندية الدوري المصري الممتاز فقط، وبالتالي يمكن التكهن بأن المشاركة فيها ستكون مقتصرة على هذه الأندية فقط.

وسيكون هذا النظام مخالفًا بعض الشيء لكأس الرابطة الإنجليزية، حيث تشارك في البطولة الإنجليزية جميع أندية دوريات المحترفين بدرجاته الأربع.