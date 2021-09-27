أخبار الزمالك| اجنماع أسامة نبيه مع إدارة النادي.. النقاز ينتقل إلى بيراميدز

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة حول ما يدور عن نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

وصل أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك إلى مقر النادي لعقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي من أجل حسم ملف عودته للجهاز الفني للفريق مجددا، بعدما سبق وتقدم نبيه باستقالته من منصبه في الأيام الماضية.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر كواليس أزمة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي تعاقد معه نادي الزمالك مؤخرا.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض من تجديد تعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.