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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| اجنماع أسامة نبيه مع إدارة النادي.. النقاز ينتقل إلى بيراميدز

الزمالك
الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة حول ما يدور عن نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

أسامة نبيه يصل الزمالك لاجتماع حسم عودته للجهاز الفني للفريق "تفاصيل"

وصل  أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك إلى مقر النادي لعقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي من أجل حسم ملف عودته للجهاز الفني للفريق مجددا، بعدما سبق وتقدم نبيه باستقالته من منصبه في الأيام الماضية.

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر كواليس أزمة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم الذي تعاقد معه نادي الزمالك مؤخرا. 

الزمالك يفتح ملف المفاوضات مع بن شرقي من جديد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض من تجديد تعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

نادي الزمالك اسامه نبيه حمدي النقاز بيراميدز بن شرقي

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