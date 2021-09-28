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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 28 سبتمبر.. اعرف برجك هيقولك إيه واتبع النصيحة

الأبراج
الأبراج

برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، محب للجميع يتمني تحقيق العدل، إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 28 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.
 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 27 -2 -2020 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم مهنيا وعاطفيا واجتماعيا .. توقعات الأبراج السبت 25 سبتمبر 2021

علم الأرقام 
 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 28 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك إرادة قوية وشخصية جذابة، أنت أيضا تتمتع بحس فني عالي ولديك روح تنظيمية وناقدة، لكنك تميل للتردد كثيرا في اتخاذ قراراتك.
 

نصيحة الأبراج

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 28 سبتمبر تقول له فيها، إن هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك، وإذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
 

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

 

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.
 

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

 

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش اسبوعاً دقيقاً بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلباً وثائراً معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك.لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. كن موضوعياً وناقش الامور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الايجابيات والقواسم المشتركة بينكما.

الأبراج علم الأرقام علم الفلك برج برجك

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