باقات ورد.. ضريح جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته الـ 51 .. فيديو وصور

شهد ضريح الرئيس جمال عبدالناصر بمنطقة كوبري القبة، اليوم، توافد العديد من محبي الرئيس الراحل لإحياء الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

و زار الضريح النائب طارق أبو زيد وزير الشباب و الرياضة الأسبق، وحرص محبين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر على وضع الورد على الضريح وقراءة سورة الفاتحه على روحه ورفع صوره بجوار صور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ووقف المصريون أمام الضريح رافعين صور الزعيم جمال عبد الناصر، ممسكين في يدهم الزهور والورود لوضعها فوق الضريح.

وعادة ما يتوافد المواطنون على ضريح الراحل جمال عبد الناصر 3 مرات كل عام، في 15 يناير ذكرى ميلاده، و23 يوليو ذكرى الثورة، و28 سبتمبر ذكرى رحيله.

الضريح يقع داخل مسجد كوبري القبة الخيري، جمال عبدالناصر حاليا، في الطابق الأرضي بمنطقة كوبري القبة في القاهرة، على بعد مسافة قصيرة من المنزل الذي كان يسكنه «ناصر» بمنطقة منشية البكري.

وينفصل الضريح عن المسجد انفصالاً تاماً، إذ ينفرد ببوابته الكبيرة التي تطل على شارع الخليفة المأمون، في حين يقع الضريح في الطابق الأرضي، فإن المسجد يرتفع قليلاً ليحتفظ للأماكن المخصصة للصلاة بخصوصيتها.

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