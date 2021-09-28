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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طاقم هندسي مصري يتفقد مشروعات إعادة إعمار غزة.. تفاصيل

إعادة اعمار غزة
إعادة اعمار غزة

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عدة لقاءات فنية لتنسيق أعمال مشروع شارع الرشيد الساحلي شمال القطاع، ومعاينة المخططات الهندسية للمشروع بحضور الطاقم الهندسي المصري وممثلين عن وزارة الحكم المحلي وبلدية بيت لاهيا ومصلحة مياه بلديات الساحل وشركة الكهرباء.

ولفت محمد العسكري، مدير عام ديوان الوزارة، إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لكافة الأعمال والإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الهام والحيوي في أسرع وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات.

وأشار العسكري إلي أن الشروع يمتد من منطقة السودانية وحتي منطقة الواحة بطول 2 كيلومتر.

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ونوه إلى أن هذا المشروع ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما ستعمل مصر على توفير كافة المواد اللازمة للمشروع.

وأوضح أن الشركات المحلية هي من ستقوم بأعمال البنية التحتية ورصف الطريق للمشروع.

قطاع غزة السودانية مصر شركة الكهرباء البنية التحتية طاقم هندسي مصري اعادة اعمار غزة فلسطين مشروع شارع الرشيد الساحلي وزارة الأشغال العامة

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